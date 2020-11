Sara Corrales  siempre soñó trabajar en las telenovelas mexicanas

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Desde pequeña, la actriz Sara Corrales soñaba con poder ser parte de las telenovelas mexicanas, las cuales veía en su natal Colombia, por lo que ahora que trabaja en Televisa, siente que está cumpliendo sueños, está feliz con todas las oportunidades que le han dado, a la que se suma su actual personaje de Sabina, en “Quererlo Todo”, un melodrama clásico.

“Me siento feliz, súper agradecida de iniciar este proyecto, esta historia tan bonita, de esta telenovela clásica mexicana, que para mí, siendo colombiana, es un honor ser parte de este melodrama, porque yo crecí con las telenovelas mexicanas, crecí queriendo ser actriz de Televisa, crecí admirando México”, expresó Sara.

A pesar de que la ambiciosa Sabina es la villana de “Quererlo Todo”, Sara no juzga a su personaje, sino trata de entender, el por qué de su comportamiento.

“Soy la villana en esta historia, y estoy feliz, porque Sabina es un personaje maravilloso, es una villana muy compleja; a mí siempre me gusta crearles a mis personajes, un pasado, para poderlos entender, para saber de dónde viene cada situación que viven, porque creo que los seres humanos, no somos ni buenos ni malos del todo, y eso es precisamente, lo que se ve plasmado en mi personaje. Sabina tuvo una infancia muy difícil, llena de pobreza y se juró que su hija no viviría lo mismo que ella”, comentó.

Aunque antes ya había hecho trabajo en México con otras televisoras, Sara llegó a Televisa en 2016, para actuar en la telenovela “Despertar Contigo”, gran inicio, porque daría pauta para firmar un contrato de exclusividad con la empresa, que la llevó a producciones como “La Doble Vida de Estela Carrillo”, “Descontrol”, “Cita a Ciegas” y ahora “Quererlo Todo”, oportunidades que siempre agradecerá.

“En este país me abrieron las puertas de par en par y me recibieron de una manera tan bonita, desde casi ocho años no he parado de trabajar, y yo me siento feliz porque yo soy actriz desde pequeña en mi país, pero siempre tenía en la mira México por supuesto siempre Televisa y cuando tú luchas por tus sueños te van llegando los textos y estoy logrando mi propósito”, indicó.

CONÓZCALA

Sara Corrales