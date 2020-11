Lupita Jones ofreció  disculpas por ofender a concursantes de belleza

Diana García

Arizona Republic | La Voz

La directora del concurso de belleza Mexicana Universal, la ex Miss Universo Lupita Jones, ofreció una disculpa pública a Sofía Aragón, ganadora de este certamen en 2019, tras haberla ofendido a ella y en general a las concursantes de este certamen de belleza, entre quienes aseguró, hay alcohólicas y hasta drogadictas.

“En días pasados, protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella, ninguna mujer merece se le trate así", expresó Lupita.

La ex Miss Universo reculó de estos comentarios tan vergonzosos que hizo, de un concurso, que llamado de distinta forma, ella dirige desde hace 26 años, primero como Nuestra Belleza México, en Televisa, donde estuvo 23 años, y luego 3 años más como Mexicana Universal en TV Azteca, cuyo contrato terminó en marzo de este año, para migrarlo a Imagen Televisión.

Jones aseguró que este exabrupto de su parte, se debió principalmente a que Sofía la acusó de ladrona, y eso no lo puede permitir, aunado a que ya no aguantó más los ataques que de distintas formas ha recibido de ex concursantes y del público, mismos que le han hecho mucho daño y la obligaron a explotar y tener un mal momento, y decir, no de la mejor forma, diversas situaciones que ha callado, por el "bienestar" de las concursantes.

“Sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció, pero durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública", indicó.

Apenada por la situación, Lupita reiteró sus disculpa.

“Con toda la vulnerabilidad y apertura les expreso mi gratitud por arroparme y fortalecerme, su sororidad y lealtad me empodera, mil disculpas por este trago amargo, juntas saldremos adelante”, comentó.

La historia del conflicto

Habrá que recordar que la jalisciense Sofía Aragón, acusó públicamente a Lupita y su organización Mexicana Universal, de no haberla apoyado de forma directa en su preparación para el concurso de Miss Universo, peor aún, de haber hecho mal uso del apoyo económico que ella misma solicitó al gobierno de Jalisco para este fin.

Sofía señaló que de ese dinero que aportó el gobierno del estado de Jalisco, Lupita jamás le pagó su manutención en la Ciudad de México, como se había acordado, pero de ese fondo, sí se pagó ella misma un gran sueldo y solo algunas clases de preparación que le ofrecieron. Simplemente, Lupita le dijo, que para ella no había dinero, por lo que no tenía para pagar la renta, la comida, la luz, nada.

Asimismo, Sofía agregó que fue TV Azteca, quien pagó el boleto de avión a Nueva York, para ella y para Lupita, además de cubrir el costo de lo que se paga a la organización de Miss Universo para ser considerada como participante.

La joven jalisciense reveló que de todo lo dicho, cuenta con documentos de prueba. Agregó que en enero pasado, TV Azteca le ofreció trabajo como conductora, lo que aceptó, porque no tenia dinero para sostenerse, ya que tenía más de un año, trabajando para Lupita y para su organización Mexicana Universal, sin recibir ninguna remuneración económica.

Desde que Sofía le avisó a Lupita que trabajaría por su cuenta para TV Azteca, ella se enojó y dejó de hablarle, acusándola de estar faltando a un contrato de exclusividad por tres años, con ella y su organización.

Sofía se defiende de esto, aduciendo que es ilegal, mantener a una persona trabajando, sin pagarle un sueldo, por lo que ella tampoco tenía ya que respetar ese contrato, por lo que libremente aceptó la propuesta laboral de Azteca.

Luego de estas declaraciones de Sofía, Lupita contestó negando todos los puntos, y peor aún, arremetiendo en contra de las demás concursantes, entre quienes dijo, ha habido alcohólicas y hasta drogadictas, por lo que ofreció disculpas.

La ex Miss Universo mexicana Lupita Jones creó la empresa Mexicana Universal, y ahora está con TV Azteca para elegir a las reinas de belleza que representen a México en certámenes internacionales. Televisa.

La jalisciense Sofía Aragón, quien ostenta el título de Mexicana Universal 2019, acusó a Lupita Jones de haber hecho mal uso de los recursos que el gobierno de Jalisco aportó para su preparación para Miss Universo. Azteca.

Lupita Jones ofrece disculpas por ofender a las concursantes de su certámenes de belleza. Azteca.