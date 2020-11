Eleazar Gómez seguirá en prisión preventiva

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El actor Eleazar Gómez continuará su proceso legal dentro del Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, luego de que una jueza le negara la libertad condicional, en una audiencia oral, ya que consideró que el actor no cuenta con un plan establecido y eficaz, de reparación de daño para su víctima, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien lo acusa de violencia familiar equiparada.

El abogado Edgar Becerra, señaló a la salida de la audiencia, que el actor está arrepentido, avergonzado por los hechos y ofreció pagar la fianza correspondiente para seguir el proceso en libertad, la reparación económica del daño, alejarse de Stephanie, una disculpa pública, y lo principal, tomar una terapia psicológica, sin embargo, esto no fue suficiente para la jueza, quien determinó que Eleazar permanezca preso, hasta que concluyan las investigaciones que será en un máximo de dos meses, a partir de su detención, ocurrida el 6 de noviembre.

Luego de la audiencia, Yadira Díaz, prima del actor, pidió a la ex pareja de Eleazar, que se toque el corazón y lo perdone.

“Tefy, yo no tengo el gusto de conocerte ,pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones”, expresó.

La mamá de Eleazar, también estuvo presente en la audiencia, sin embargo al escuchar que su hijo no obtendría la libertad condicional, se sintió mal.

“Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a regresar con él a la casa, pero pues no fue así", señaló Yadira Díaz.