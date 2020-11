RBD se reencuentra para celebrar el lanzamiento de su nuevo tema

Diana García

Arizona Republic | La Voz

Felices por el éxito de su nuevo tema “Siempre he Estado Aquí”, mismo que dedicaron a sus fans, Maite, Anahí, Christopher y Christian, integrantes de RBD, se reunieron virtualmente para celebrar.

“Esto es un regalo al alma, un apapacho y aquí estamos juntos para cerrar este año que nos ha tratado tan mal, de una forma hermosa, unidos”, expresó Anahí.

Aunque Maite, Anahí , Christopher y Christian hubieran querido que Dulce y Poncho estuvieran en el reencuentro, están conscientes que el éxito de RBD, no es el número de integrantes, sino la música del grupo que ha trascendido.

“Obviamente los extrañamos mucho a Poncho y a Dulce, pero esto es un momento de celebración que no la podemos perder, y algo que yo también creo que hemos descubierto, es que antes, nosotros decíamos, cuando estábamos más chavitos, (ríe ) que RBD no era RBD si no estábamos los seis y creo que nos equivocamos, porque RBD es la música, no somos ni siquiera nosotros, y creo que eso lo ha demostrado la gente”, indicó Cristian.

Anahí está segura, que en otro momento, Dulce hubiera aceptado ser parte del reencuentro, pero entienden que ahora no, porque su prioridad es su bebé, a quien todo el grupo espera con mucho cariño.

"Yo creo que en el caso de Dul, seguramente hubiera querido, pero en este momento su prioridad de vida es su bebé y todos estamos emocionados de que llegue esa bebita hermosa y le vamos a dar todo nuestro amor”, indicó.