'Quitarle a un niño a su madre, porque trabaja, es una injusticia': Ninel Conde

La cantante y actriz Ninel Conde, lamentó que su ex pareja Giovanni Medina, tenga legalmente la guarda y custodia temporal de su hijo Emmanuel, misma que él quiere que sea definitiva, aduciendo que ella trabaja mucho y viaja constantemente, cuando ella lo único que ha hecho es precisamente eso: trabajar para darle lo mejor al pequeño.

“Se tiene que hacer justicia, esta es una injusticia, el quitarle el niño a una madre, porque trabaja y porque tiene que viajar, ir y regresar; es una injusticia”, expresó la artista.

Ninel acudió a los juzgados de lo familiar, a una audiencia en donde se volvió a ver de frente con Giovanni Medina, con quien enfrenta un duro juicio por la Patria Potestad de su hijo Emmanuel.

A la salida de los juzgados, la actriz lamentó que su ex pareja, y quien tiene actualmente la guarda y custodia temporal de su hijo, no haya querido adelantar la audiencia de conciliación, pese a que el juez se lo propuso.

“El señor Giovanni no quiso conciliar. No quiso que se adelantara la audiencia de conciliación, no quiso, se negó, el juez le propuso que si queríamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación y el señor se negó, junto con su abogado, porque precisamente, es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo, primero fue que lo abandoné, después que tenía COVID, después que tengo novio, ¿qué sigue?”, expresó la cantante.

Por su parte, Medina se dijo satisfecho con el proceso que lleva contra Ninel, por la custodia de su hijo.

“Nos fue muy bien en la audiencia, nos sentimos muy bien con los desahogos que hubo, la verdad es que me siento tranquilo de que el Estado cuide el bienestar de mi hijo y en ese sentido, vamos contentos”, expresó.