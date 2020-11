Alexander Acha se da gusto en el género pop urbano

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Acostumbrado a componer e interpretar baladas pop, Alexander Acha tuvo que encontrar el sonido perfecto de su voz, para poder interpretar el tema “Cierra tus ojos”, al lado del productor y cantante Buxxi, debutando de esta manera en el género pop urbano.

“Qué bonita oportunidad de poder explorar este género o esta fusión, en la cual no había tenido la oportunidad de poder probar. El reto de cantar este tema fue encontrar el sonido de mi voz, como es un género más ligero que la balada o el pop, es un género que tiene sus características, el pop urbano no es denso, no es pesado, es más ligero, es más placentero y tuve que buscar en el estudio, el sonido adecuado de mi voz”, señaló.

Cuando recibió la propuesta de Buxxi, Alexander confiesa que desconocía la trayectoria del cantante, sin embargo, al estudiarlo, le encantó la idea de que el también productor, hubiera escrito este tema para él.

“Yo no lo conocía, lo estudié, vi qué tipo de persona era, vi que es un productor y cantante y sentí que era un músico, un artista de verdad, de vocación, y me enfoqué en la canción y en la persona que es, es un cuate muy elegante, muy fino y dije: va conmigo, con lo que yo soy”, indicó.

Aunque su carrera ha estado enfocado en la balada, Alexander siempre ha sido respetuoso de los géneros que existen, aun cuando el urbano ha sido muy atacado.

“Yo creo que la música es así, el urbano es un género que se puso de moda, llegó un momento de locura y luego va a pasar a ser un género más, como se van quedando muchos otros, para formar parte de la música; en todos géneros hay cosas que me gustan, cosas que considero loables, y este un género muy fácil de escuchar muy fácil de digerir”, señaló.