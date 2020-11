Ale es 'La Niña Consentida del Reggaetón'

Diana García

Contenta con lo que ha logrado a sus 16 años, Ale “La Niña Consentida del Reggaetón” agradece el sobrenombre que le dieron y que la honren con también llamarla “La Ariana Grande Latina”.

“Estamos creciendo, estamos creando una familia muy linda, Sixto, junto a KYO me pusieron “La Niña Consentida del Reggaetón ”, porque decían que se me veían las ganas de luchar mucho por mi sueño, y eso les pareció muy bonito, que me aferrara a mis sueños. También me hace muy feliz, cuando me llegan a comparar con otros artistas muy grandes, como Ariana, eso me hace muy feliz”, indicó la jovencita colombiana que desde muy pequeña estudia ballet, piano y voz.

Ale lanzó recientemente su tema “No es Igual”, acompañada de KYO y de la estrella venezolana Sixto Rein, quien ha realizado colaboraciones con artistas tan importantes como Maluma, Bad Bunny y Farruko.

“Con la música que yo hago, siempre quiero mandarle ese mensaje a los jóvenes, esa energía bonita, sacarle sonrisas a la gente que me escucha, yo siento que nací para darle mucha felicidad a las personas a través de mi música”, indicó Ale.

En estas semanas, la cantante colombiana también dará a conocer su nuevo material, inspirado en la Navidad.

“Voy a lanzar un disco navideño que tiene una temática muy cool, muy chévere para el género urbano, viene mucha música, será para que la gente baile reggaetón navideño, hay algunas canciones inéditas, hay unas clásicos, es una combinación y eso es muy bonito “, puntualizó.