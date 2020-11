Dulce María, triste por no poder estar en el reencuentro de RBD

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Hace 12 años, Dulce María cerró con el último concierto de RBD, uno de los capítulos más importantes y bonitos de su carrera artística, lo que le quedó tatuado en su corazón, es por ello que hoy vive sentimientos encontrados con el reencuentro único que tendrán sus compañeros, pues por un lado está feliz, porque es algo que han venido anhelando, pero por otro lado, está muy nostálgica, ya que no podrá acompañarlos, por su avanzado embarazo.

“Ha sido bien duro, porque es una parte muy importante de mi historia personal y profesional, y siempre voy a ser “Rebelde” y siempre voy a ser parte de RBD. Sí da un poco de coraje, porque en cualquier otro momento yo hubiera podido estar, cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro y ahorita no es que no quiera, sino que no puedo, tanto por la pandemia, como un embarazo, se viven de manera diferente en cada mujer y persona; pero esto era muy rápido, era cuestión de este año o máximo marzo de 2021”, indicó.

Aunque le duele no estar con sus compañeros de RBD, Dulce está consciente que en estos momentos, su prioridad es formar una familia.

“En diciembre cumplo 30 años trabajando y realmente le he dado a mi carrera toda mi vida, todo mi tiempo, todas mis cosas y ahorita estoy formando una familia, estoy viviendo una etapa muy especial, que no puedo posponer, ni adelantar”, indicó.

Al margen de este tema, Dulce María se encuentra promocionando su sencillo “Lo que ves no es lo que soy", de su disco Origen.

“Es mi cuarto sencillo y es el más importante, porque es el que tiene un video, es el que habla de esta parte personal de mi carrera y es un proyecto muy personal, donde realmente soy yo. Llevo muchos años trabajando en esto, desde que tenía cinco años, he contado historias de alguien más ,estando en diferentes proyectos que, aunque me encantan y cada etapa la he honrado y disfrutado mucho, llegué a un punto en que necesitaba recordar qué era lo que me anclaba a esta carrera, qué es lo que me apasionaba de esto; un poco de eso habla esta canción”.

