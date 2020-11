'Hubiera preferido que me arrancaran los cachetes', asegura Ninel Conde

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La cantante Ninel Conde, informó que acudirá hoy al reclusorio a comparecer por la denuncia que interpuso contra su ex pareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, por violencia intrafamiliar.

“El día de mañana (hoy) va a ser una audiencia inicial, en donde se le va a hacer saber (a Giovanni), la imputación que existe en su contra, los datos de prueba que hay, que sustentan esa imputación (violencia familiar), y él tendrá la oportunidad de defenderse, de ofertar datos de prueba también, y en su caso, el Ministerio Público solicitará una vinculación a proceso y eso puede ser mañana mismo, o puede solicitar él más tiempo, con el fin de ofertar datos de prueba, para tratar de contrarrestar esa imputación”, señaló el equipo legal de Ninel Conde.

Molesta por la situación que atraviesa, la cantante expresó que hubiera preferido que le arrancaran los cachetes (haciendo referencia al caso de Stephanie Valenzuela), a ser despojada de su hijo.

“No necesitas tener tal vez una mordida, dos, tres, en el cachete, te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, al grado que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubieran hecho lo que me están haciendo”, indicó.

Pidió a las mujeres que levanten su voz y denuncien cuando sean violentadas.

“Esto es un claro ejemplo de no a la violencia de género, ahora es bien sabido, de una persona pública, que está vinculado a proceso de violencia en contra de una mujer, yo creo que es importantísimo levantar y alzar la voz. Las mujeres merecemos respeto y merecemos ser escuchadas y merecemos que se haga justicia”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: