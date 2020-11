Pantaya te invita a celebrar Acción de Gracias con sus películas y series

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A días de celebrar Acción de Gracias, Pantaya te invita a disfrutar de sus mejores series y películas desde la comodidad de tu casa.

“Herederos por Accidente”, la serie protagonizada por Maite Perroni, que te recordará que la familia vale más que el dinero, regresa con una segunda temporada, aún más divertida que la primera.

En esta lista de opciones de entretenimiento para este mes, destaca la serie completa de “Chaparreando”, donde Omar Chaparro, junto a su hijo Emiliano, nos llevan a un mágico viaje en donde nos muestran más sobre su relación, así como los lugares más bellos de México.

“Como si Fuera la Primera vez”, protagonizada por Vadhir Derbez y Ximena Romo, nos muestra la historia de un biólogo marino comprometido con su trabajo, hasta que su carrera lo lleva a República Dominicana, donde conoce a Luci. Al darse cuenta de que tiene amnesia anterógrada, decide conquistarla cada nuevo día.

En la película “Un Papá Pirata”, sigue a Ian, interpretado por el joven Luis de la Rosa, un adolescente que descubre que su amado padre no es en realidad su padre biológico, sino que es André, una antigua estrella de telenovelas, interpretado por Miguel Rodarte, que vive alcoholizado y trabaja cómo botarga para sobrevivir. Ian trata de ayudar a su padre a mantenerse en el buen camino.

No se pueden perder, “El Testamento de la Abuela”, una divertida comedia, que completa la trilogía que comenzara con “El Cumpleaños de la Abuela” (2015) y “La Boda de la Abuela” (2019), en esta nueva historia, la abuela Elena toma de pretexto un desmayo, para tomar la decisión de dar a conocer en vida su testamento, para así no dejar pendientes con su singular familia. Lo que no sabe, es que cuando su hijo y sus cuatro nietos, escuchan que la casa de Cuernavaca está en juego, todos harán lo que sea para quedársela.

“American Curious” protagonizada por Ana Claudia Talancón, es una cinta que retrata la historia de David Green, un hombre adoptado, que se entera de que su madre, mujer a la que nunca conoció, acaba de fallecer y le heredó un restaurante, una historia sobre la comida y el amor.

“Aventura Gastronómica México” es una serie que nos lleva de viaje, de la mano del chef Aquiles Chávez, por los diferentes estados de La República Mexicana, donde conoceremos las tradiciones, los sabores y la cultura de los mexicanos.

