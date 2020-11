Marlene Favela se mantiene respetuosa del padre de su hija

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Siempre respetuosa de la relación que tuvo con el empresario australiano George Seely, de la cual nació su hija Bella, la actriz Marlene Favela expresó que nunca hablará mal del padre de su pequeña, de quien se separó a unos cuantos meses de haberse convertido en madre.

“Cuando tuviste una relación con alguien, hablar mal de esa persona, es hablar mal de ti mismo, yo creo que lo mejor que pude haber hecho en mi vida, fue casarme, haber tenido a mi princesa hermosa, y lo mejor que pude haber hecho en mi vida, es estar como estoy ahora, porque estoy muy feliz”, indicó.

Consciente de que es una figura pública, la actriz aseguró que siempre hará frente a los medios de comunicación, sin ocultar nada de su vida privada.

“Cuando yo me atreví a hablar, que lo hice en un video en mi casa, con mi telefonito enfrente y así, yo traté de ser bien honesta y hablarles con la verdad, porque al final yo puedo decir misa, pero la verdad se sabe, y quiero ser muy congruente con lo que dije ese día. No voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija, les dije de la A a la Z y eso no va a cambiar Por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí y también por respeto al papá de mi hija”, indicó.

La actriz lo único que desea, es que su hija crezca en un ambiente de paz y armonía.

“Yo quiero que mi vida esté llena de armonía, que no haya rollos de nada, sino que mi hija crezca en un ambiente de amor de ambos y eso es lo que estoy logrando y estoy muy feliz por eso", indicó.

Marlene presentó una línea de muñecas inspirada en su hija Bella.

“Ella ahorita está empezando la vida, pero quiero irle creando un patrimonio, que ella vea que hay que trabajar, que hay que luchar por los sueños", puntualizó.

