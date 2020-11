Ninel Conde no pagó su vestido de novia, pero dice que así fue acordado con el diseñador

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que se dijera en algunos medios que el diseñador mexicano Benito Santos estaba muy molesto con Ninel Conde por no haberle liquidado la factura de su vestido novia, la actriz señalo que está cansada de los comentarios que giran alrededor de su vida privada y aclaró que no pagó su vestido, porque es un “intercambio” de publicidad acordado con el diseñador, pero advierte que ya no aclarará más temas relacionados a ella y su esposo Larry Ramos

“No pienso aclarar más chismes a los medios de comunicación, no pienso hablar de lo que inventan, de lo que dicen, o aclarar, esta es la última vez que yo hablo de lo que dicen, de los chismes que inventan, no me interesan, porque es un cuento de nunca acabar”, indicó.

Lo que sí aclaró fue a razón por la que no pagó el costoso vestido que le diseñó Benito Santos, a quien ella escogió, entre otros diseñadores que querían hacerlo.

“Yo agradezco muchísimo a Benito Santos por haberme vestido, él sabe que había ciertas opciones y yo decidí buscarlo y sabía que un diseñador mexicano como él, era el especial para hacer mi ceremonia. Como muchas celebridades, nos manejamos como embajadoras y nos visten, porque para ellos como marketing les funciona, les sirve, ahorita está en una portada digital (el vestido de Benito Santos) y eso es muy distinto, a que digan que está muy enojado, porque no le pagamos el vestido, de verdad, ya no digan tanta tontería, se queman solitos”, indicó.

Al mismo tiempo, aclaró su edad, para quienes aseguran que tienen 50 años.

“Tengo 44 años bien vividos, no tengo casi 50 y cuando los tenga los portaré con mucho orgullo, y si me tengo que hacer un arreglitos también lo hago”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: