Manuel Mijares les desea una ¡Feliz Navidad! con su canto

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Contento de poder llevar a los hogares paz y amor, a través de temas navideños, Manuel Mijares presentó su disco ¡Feliz Navidad!

En este material, Mijares incluye 12 temas en los cuales está acompañado de artistas como Arianna, Daniela Romo, Denise de Kalafe, Hernaldo Zúñiga, Oscar Athié, Pandora, Tatiana entre otros.

“Son canciones conocidas de la gente, hay un popurrí de villancicos, los clásicos, no estamos descubriendo el hilo negro, me uno a otros artistas que están sacando discos de Navidad, era algo que me faltaba y puedo decir que cada canción tiene un arreglo diferente”, señaló.

Este disco es especial para Mijares, ya que en el tema “Mi Universo”, lo acompaña su hija Lucerito.

“Desde chica, ella y Jose (su hermano) están acostumbrados a oír música, ella ha estado con nosotros, porque nos gusta como canta, a ella le gusta a hacerlo, pero en ningún momento (este disco) es su lanzamiento", explica.

A pesar de que es inevitable presumir el talento de su hija, Mijares prefiere que sea la misma Lucerito quien defina su camina, por ahora solo disfruta lo que le da el tener a dos papás artistas.

"Ella está en su escuela, tranquila y gozando esto, porque desde chica ha tenido que ver con los shows nuestros, yendo a grabaciones de su mamá en las telenovelas o de los 58 auditorios que llevamos con Emmanuel, ella ha ido a 54, 55, le gusta estar en las consolas, estar viendo si estoy bien parado o desafinado, diciéndome si desafiné o no”, indicó.

¡Feliz Navidad! ya se encuentra en formato físico y digital y el segundo sencillo promocional es “Esta Navidad”, en la que se acompaña de Joy Huerta, Manuel Medrano, Vanesa Martin, Giulia Be, Natalia Oreiro y Raquel Sofía.

