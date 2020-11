Maribel Guardia corrige su postura ante el caso de Eleazar Gómez

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Maribel Guardia diera una entrevista, asegurando que le costaba trabajo creer que Eleazar Gómez fuera capaz de violentar a una mujer, ya que es un hombre amoroso, la actriz utilizó sus redes sociales para corregir su postura, ante la denuncia que enfrenta el actor, quien ya está en un reclusorio, en prisión preventiva, a la espera de lo que dicte la ley, por haber golpeado a su prometida, la modelo peruana Sthepanie Valenzuela.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres, el otro día, saliendo de Televisa, me preguntaron sobre Eleazar Gómez y me dijeron que había tenido un problema con una novia, yo lo que dije de él, fue mi experiencia que he tenido de mi convivencia con él, pero llegando a mi casa, me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima, me dolió muchísimo, como mujer, me dolió mucho”, indicó.

Asimismo, Maribel se solidarizó con la hermana del actor, la también actriz Zorayda Gómez, quien recientemente se convirtió en madre y, claro está, también con la mamá de Eleazar, pues sabe que ambas están pasando por un mal momento.

“Me dolió mucho por el sufrimiento de la madre y la hermana de Eleazar, a las que les tengo un gran cariño, pero mucho más por la violencia contra las mujeres, no podemos permitirlo”, indicó.

Debido a los feminicidios que ha habido en México, la actriz pide que Eleazar se haga responsable de sus actos.

“Los feminicidios en México y en el mundo crecen cada día, hay que parar la violencia contra las mujeres. En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, a una mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: