Andrea Legarreta asegura que no es la patrona de 'Hoy'

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Desde que inició “Hoy”, se ha señalado a Andrea Legarreta como la más “influyente” en el programa, debido a que es la única conductora que ha estado al frente de la emisión durante los 22 años que tiene al aire, sin embargo, ella asegura que ella no es “la patrona” del programa para tomar decisiones.

“Llevo toda la vida aclarando eso, ahora lo analizas y dices: “necesitas dos dedos de frente para ver que si yo tuviera ese poder, nunca, ninguna de mis amigas se hubiera ido”. No soy la patrona, soy una empleada, gracias a Dios, que he dado resultados, he demostrado que soy profesional, comprometida, estoy aquí (en Televisa), desde los ocho años de edad, he trabajado en infinidad de producciones, no fui una niña famosa fui un adolescente chambeadora, he participado en cosas horrorosas… a lo que voy, es a que he hecho una carrera, ya estuvo bueno de decir: “está ahí, porque es la patrona porque anda con alguien, porque es jefa”, soy chambeadora respeto a mi gente, respeto a mi familia”, señaló tajante la actriz y conductora.

Ahora que la productora Magda Rodríguez falleció, Andrea aclara que nunca le ha interesado producir el programa “Hoy”, como se ha dicho en algunos medios.

“Sólo han llegado a malinterpretarlo, en lo absoluto (quiere producir el programa), no, ni siquiera, ni es el momento, ni me interesa”, indicó.

Incluso, el equipo de conductores, ha pedido que sea la hermana de Magda Rodríguez, Andrea, quien se quede al frente del programa.

“Nosotros, como equipo, llegamos a pedir que ella siga durante este nuevo ciclo, que iniciaba junto con Magda, y como equipo, nosotros sí pedimos que nos escuchen y pues bueno, no sé qué vaya suceder, ella (Andrea Rodríguez) está preparada, es una chava que ha trabajado hombro con hombro con su hermana desde que tenía 17 años, es una chava capaz y yo siento que además, sería bonito, sería lo justo“, puntualizó.