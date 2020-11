Pepe Aguilar presenta el 27 de noviembre su show 'Mexicano Hasta los Huesos'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Pepe Aguilar anunció su concierto “Mexicano Hasta los Huesos”, el cual estará disponible este 27 de Noviembre en exclusiva por Cinépolis Click.

Un show muy mexicano en donde se hace un viaje inolvidable para toda la familia, lleno de música, color y tradición.

“En vista de que por el momento no podemos hacer espectáculos en vivo, me di a la tarea de buscar algo que nos siguiera conectando con nuestra gente, pero que fuera distinto a lo que se ha ofrecido durante esta pandemia, nunca estuve muy convencido de hacerlo con el estilo de la mayoría de los conciertos o espectáculos que hasta la fecha se han ofrecido en línea. Y de esa “inconformidad” surge lo que estamos haciendo con “Mexicano Hasta Los Huesos” un verdadero espectáculo, toda una producción temática que vivirá de diferentes formas en distintas plataforma y que arrojará varios productos, entre ellos, este streaming así como un disco y varias sorpresas sorpresas más” comentó Pepe.

“Mexicano Hasta los Huesos”, es una idea original y producción del propio Pepe Aguilar.

“El realizar esta producción y lanzarla en noviembre se debe a que la tradición y concepto de día de muertos siempre me llamó la atención. Y aunque no soy mucho de celebrar días de nada y creo que el recordar a los que ya no están con nosotros físicamente debería ser todos los días y no sólo en una fecha, de todas formas siempre me ha gustado todo lo que existe alrededor de este día en especifico y me encanta la idea de poder llevar a tantos países algo de lo que estoy tan orgulloso y convencido” señaló el cantante.

