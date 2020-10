Eva Cedeño protagonizará 'Qué le Pasa a mi Familia'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Con cinco años de trayectoria artística, la actriz sonorense Eva Cedeño, suma en este último año, su segundo protagónico en telenovelas, esta vez al lado de Mane de la Parra, en “Qué le Pasa a mi Familia”, producción de Juan Osorio para Televisa.

“Desde que me dijeron que Juan Osorio me estaba buscando, leí la historia y me encantó, creo que nos va a ir muy padre a Mané de la Parra y a mí. La producción y el productor son garantía de una gran historia, de un buen crew, de un buen staff, tiene grandes escritores “, señaló la actriz.

En “Qué le Pasa a mi Familia”, Eva dará vida a Regina Rueda, una mujer soñadora, de éxito, muy entregada al trabajo, con metas claras y fuerza necesaria para alcanzarlas. Ella es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado. Debido a un fracaso sentimental, Regina se desilusiona del amor, pero el destino le dará la oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

“Es una persona que tiene mucho para representar en cuanto a la mujer, lucha por sus sueños, tiene mucha convicción y sabe perfectamente que es lo que quiere, es una mujer luchona, así que buscamos que este personaje logre todo, además, muchas veces nos sentimos decepcionadas del amor, pero siempre hay un lucecita”, indicó.

Con esta nueva oportunidad, que la coloca como una de las actrices jóvenes con más solidez histriónica para protagonizar telenovelas, Eva espera también demostrar su versatilidad, ya que viene de interpretar a una villana en “Por Amar sin ley”, a una amorosa madre en “Te doy la Vida” y a una novia loca y obsesiva en la serie de comedia “Mi Querida Herencia”.

“Siempre digo que el personaje que estoy haciendo en este momento, es el mejor de mi carrera, el más importante, el que más quiero y disfruto con amor, con entrega, con pasión, porque cada uno tiene su tiempo, su esencia, yo diariamente me exijo, hacerlo mejor que ayer”, señaló la actriz.

Cabe señalar que aunque Eva, llegó a este proyecto luego de que el productor descartara a Livia Brito, por los problemas legales que enfrenta; y luego a Ariadne Díaz, porque tenía ya otro compromiso firmado, Eva no siente que de ninguna forma que la hayan invitado de “ultimo momento”, al contrario, siente que es un reconocimiento a su trabajo, y de alguna forma, que tiene el papel, porque estaba destinado que era para ella. “Yo creo que los personajes, te escogen”.

En esta producción de Juan Osorio, Eva se siente privilegiada del gran elenco con el que trabajará, entre el que se encuentran primeros actores como Diana Bracho y César Évora, con quien ya trabajó en “Te doy la Vida”.

“Trabajar con grandes actores con gente que le puedes aprender, con gente que tenga buena vibra, que tenga esta hambre, es muy entrañable”, expresó la actriz.

CONÓZCALA

Eva Cedeño