Sophie Alexander se desprende de los miedos, para hacer monólogo

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Siempre que la actriz Sophie Alexander-Katz pensaba en los monólogos, venía a ella el nerviosismo que le provoca estar frente al público, sola, por lo que siempre rehuía a hacerlo, sin embargo, después de que el director Diego del Río, le hablara de “Coordenadas Sutiles”, un monólogo que escribió para ella, no pudo negarse y dejó atrás sus miedos para presentará vía virtual este sábado 31 de octubre, a las 20:30 horas.

“Un día, mero en la pandemia, Diego del Río me llama al pueblito donde me estaba quedando en esos días y me dice que escribió un monólogo basado en mi persona, y yo le dije: “espérame, en mi vida he hecho monólogos, si de por sí, actuando junto a otras personas, me pongo nerviosa frente al público, imagínate solita, pero cuando alguien te dice “te escribí algo”, no puedes decirle que no”, señaló la actriz.

Sophie señala que aunque “Coordenadas Sutiles” está escrita para ella, y habla de una mujer que tiene una tradición artística familiar de 300 años, no es una autobiografía hecha y derecha. pero sí toma varias características de algunos referentes familiares.

“Yo creo que el texto está muy bien escrito, no todos los días alguien te dice : “te escribí algo”, entonces, también hay que saber reconocer eso y esto es un poco lo que me llevó a aceptarlo, porque es un acto de generosidad y de profundo amor de Diego del Río hacia mi persona , y yo tengo que corresponder, mínimamente, de la misma manera”, indicó,

El monólogo fue grabado con seis cámaras en el Teatro de La Ciudad Esperanza Iris, solo que está vez por la pandemia, solo hubo un espectador.

“Se nos ocurrió que en vez de la casa, pudiéramos hacerlo en algún otro lugar para darle otra dimensión y otro significado, filmamos en el gran Teatro de la Ciudad, que es uno de los teatros más bellos que existe, evidentemente se hizo con un solo espectador, pero se trataba de dejar un registro histórico de cómo el teatro enfrenta esta pandemia”, puntualizó.

El acceso digital de este monólogo que es para adolescentes y adultos, solo cuesta 100 pesos (alrededor de 5 dólares), y se puede adquirir a través de boletópolis.

