'Fuego Ardiente', nueva producción de Carlos Moreno

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Ambientada en los maravillosos campos de olivo de Sonora, la telenovela “Fuego Ardiente” tendrá como protagonistas a Claudia Ramírez, Mariana Torres, Carlos Ferro y José María de Tavira, de antagónica a Claudia Martín y a Kuno Becker, quien regresa a Televisa, luego de casi 20 años de ausencia, como el villanísimo de la historia.

A través de una presentación vía online, el productor Carlos Moreno se mostró orgulloso de haber conformado un elenco multiestelar para esta historia original, escrita por la exitosa mancuerna de Marta Carrillo y Cristina García.

“Estoy encantado del equipo humano que se ha juntado, estoy muy orgulloso, también le quiero dar las gracias a los directores que nos van a ayudar en esta telenovela que son Lilí Garza, Karina Duprez y Jorge Robles, qué bueno qué están con nosotros”, señaló el productor.

Kuno Becker, quien fue presentado como el “villano, villanísimo”, señaló que está muy agradecido.

“Vengo a dar el mil quinientos por ciento, como todos aquí, es un elenco increíble, con gente que trae una vibra increíble, gracias, gracias, gracias”, señaló el actor, quien dará vida a Joaquín Ferrer, un hombre ambicioso, machista, capaz de matar, y cuya única ley es el dinero, el poder y el reconocimiento.

Para Carlos Ferro, quien interpretará a Gabriel, un ex deportista honesto y noble, señaló que la historia es tan buena, que dejará temblando a los televidentes. “Cómo decir que no a esta historia, a este elenco”.

Claudia Ramírez agradeció el tener trabajo en estos momentos de pandemia, al productor y especialmente a las escritoras de este melodrama, de que hayan pensado en una protagonista madura, de su edad.

“Pocas veces te encuentras en la vida un personaje que sea un garbanzo de a libra, que está escrito para una mujer de mi edad, lo que agradezco muchísimo, porque desde hace tiempo decía ¿por qué no hay protagónicos maduros, en qué momento todos los que cuentan las historias son adolescentes? y el que haya aparecido este, tan complejo, me parece increíble y me siento muy afortunada”, indicó.

Mariana Torres, quien será Alexa, adelantó que habrá mucho “Fuego Ardiente”.

“Esta historia de verdad está muy actual, muy real, son personajes que sienten, que sufren, que tienen cambios todo el tiempo. Las locaciones tienen un atractivo hermosísimo, en los campos de olivo”.

Para José María de Tavira, quien ha hecho una exitosa carrera en cine y televisión, es un gusto el que Carlos Moreno lo haya invitado a ser parte de este proyecto.

Finalmente, Claudia Martin, será una antagonista rebelde, sin filtros, ni normas.

La base de la trama de esta telenovela se desarrolla en una finca de olivos. Es una historia de amor y pasiones desbordadas, en la que se confirma que, cuando un amor es verdadero, es capaz de ir contra viento y marea, con tal de permanecer vivo.

Fuego ardiente se estrena por las estrellas en 2021.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: