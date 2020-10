Laura Bozzo no contrademandará a Gabriel Soto e Irina Baeva

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La conductora Laura Bozzo, aseguró que ella nunca difamó a Gabriel Soto e Irina Baeva, por lo que se encuentra tranquila ante la demanda que ellos interpusieron en su contra y solo se defenderá por la vía legal.

“Aquí no existe difamación, fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univision, que me pagaba por dar “Laura Opina” y yo opiné ahí, punto, yo no he hecho daño”, indicó.

Dejó claro, que ella no tendrá por qué pagar ninguna suma a la pareja, porque considera que fue una opinión, como la que muchas veces ha escuchado de ella, ya sea verbales o escritas.

“Yo sería multimillonaria, si voy a culpar de daño moral a todos los que opinan de mí, en este momento, ya tendría mil millones de dólares”, indicó.

Finalmente, señaló que no ha contra demandado a la pareja, cómo se había especulado, a diferencia de las acciones en contra de su ex pareja Christian Suárez.

“Así como he podido comprobar en el caso de Christian Suárez, con pruebas contundentes, toda la falsedad contra mí, así también el caso de Irina y Gabriel, di mi opinión y las opiniones se respetan. En el caso de la contrademanda, es en el tema de Christian Suárez, no en el caso de Gabriel e Irina Baeva “, puntualizó.

