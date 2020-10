David Zepeda se defiende de ataques, tras suicidio de Daniel Urquiza

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Tras darse a conocer mensajes que supuestamente revelan una relación amorosa entre David Zepeda y el estilista Daniel Urquiza, y que en diversos medios se le ha acusado de ser el causante de la depresión que lo llevó al suicidio, el actor respondió a quienes lo han atacado, asegurando que él está en paz.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La Paz y tranquilidad, que viene del no tener nada qué temer ni ocultar, no tiene precio”, expresó el actor.

Estos mensajes, que se han dado a conocer después del suicidio de Urquiza, donde supuestamente él dice que se casaría en noviembre de 2019 (lo que finalmente no sucedió), hay que especificar que en ninguno de ellos se menciona el nombre de David, y solo por supuestas “confesiones privadas”, se ha dicho que era él el novio.

Incluso, basada en estos dichos y en otros de supuestos amigos o vecinos del estilista, recientemente, una revista aseguró que el suicidio del estilista se debió a que no era correspondido por David.

Cabe señalar que en una entrevista que Urquiza dio, sí señaló que uno de sus grandes amores había sido un galán de las telenovelas de Rosy Ocampo, pero nunca mencionó el nombre de Zepeda.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: