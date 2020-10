Horacio Villalobos celebra tener una vía para llevar teatro hasta los hogares

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Horacio Villalobos regresa a ser Dios, a través de la puesta “Un Acto de Dios”, la cual se transmitirá vía streaming el 7 de noviembre, con esta puesta, el actor busca, además de entretener al público, reactivar la economía de la gente que trabaja con él.

“Fue volver al pasado y traerlo al presente, entonces para mí es un regalo de Dios volver a ser Dios, porque es un papel que amo, aunque es extenuante para mí, es fantástico, podría estar haciendo esta obra siempre”.

Después de que el actor Jesús Ochoa asegurara que el teatro es lo único que no se puede disfrutar por zoom o streming, el actor Horacio Villalobos difiere de su compañero, ya que asegura que gracias al streaming, la gente ha podido disfrutar de obras que no están al alcance de cualquier persona.

“Yo no creo que sean mamadas, es muy su opinión, pero la verdad, hay que ver qué teatro ha visto por zoom, una cosa es teatro por zoom y otra cosa es teatro en streaming, que es lo que vamos a hacer, yo, gracias al teatro grabado, he podido ver obras que no me ha tocado poder ir a ver... Si una obra se transmite correctamente, no son mamadas”, indicó el también conductor.

La puesta solo será transmitida el día 7 de noviembre, debido a los derechos de la obra.

“Los derechos de la obra son para una función, vía streaming, los que manejan los derechos, son una verdadera policía cibernética, cualquier gente que intente plagiárselo, grabarla, piratear se la van a bajar, va ser única presentación en vivo y se acabó, entonces no se va a quedar en ninguna plataforma”, señaló.

