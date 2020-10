Ellos descubrirán el secreto mejor guardado de la televisión mexicana

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Contentos de haberse reencontrado nuevamente en los foros de Televisa, Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juan Pa Zurita conforman el equipo de investigadores que descubrirán el secreto mejor guardado de la televisión mexicana: desenmascararán a 18 famosos que están detrás de “¿Quién es la Máscara?”, lo que les divierte y emociona, pues están llevando sano entretenimiento, en este momento tan difícil para todos.

“Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con Televisa, con la producción, porque llevamos escuchando desde marzo, tantas malas noticias, que esto es un bálsamo para el alma, es venir a sentarte a jugar a ser niña y compartir de una forma tan bonita”, indicó Consuelo Duval.

Encantada de ser parte de este equipo de investigadores, Consuelo está maravillada de la buena vibra que tiene con sus compañeros, con los participantes, con el público, junto a quienes intenta descubrir, qué famosos están detrás de las máscaras.

“Es como tener al compañero del salón, que siempre me quiere ganar mis personajes. Veo magia, la magia que generan los personajes, tratando de engañarnos para que no descubramos quién está adentro de esa máscara que les está asfixiando, por la que están sudando, eso me maravilla y eso me convirtió en una niña que juega, que se divierte, que se emociona”, indicó la actriz.

El influencer Juan Pa Zurita, quien se unió en esta temporada al grupo de investigadores, agradece que sus compañeros lo hayan acogido, desde el día que se dio a conocer su nombre.

“Es la segunda vez que hago tele y en verdad es un programa que es único, irreverente, fresco, bastante auténtico, con valores con los que yo me relaciono. Mis compañeros son increíbles, poco a poco al estar con ellos, me han ido empapado de la dinámica del programa y aunque cuando llegué estaba nervioso, porque no sabía cómo iba a ser la dinámica, me hicieron sentir como que llegue al salón de clases y ahora es puro cotorreo”, indicó.

Yuri sabe que si la primera temporada de “¿Quién es la Máscara?” cautivó al público, esta segunda, los enamorará.

“Esto ya rebasó lo del año pasado, que era también bien difícil de superar, eso es lo espectacular, ir creciendo, conquistando al público, haciéndolo feliz”, señaló Yuri.

Por su parte, Carlos Rivera también agradeció el haber podido estar nuevamente en el programa, porque no lo tenía planeado, luego de su extensa gira internacional, quería darse un descanso, pero como a todos, la pandemia le cambió los planes.

“Yo cerraba mi gira en agosto y después me quería tomar por lo menos diez meses de viajar por muchos lugares que tenía soñado ir, y con la pandemia perdí absolutamente todo el plan.

“Entonces, estaba en casa, me llama Miguel Ángel Fox y me dice: “obviamente no te vas a ir a viajar por el mundo, ¿qué te parece si vuelves a participar?” y le dije que claro que sí, porque quiero divertirme, reírme, porque demasiado densa ha estado la situación este año, como para quedarme en casa. Y el programa me está siendo aún más divertido aún más divertido que el pasado", puntualizó.

Este año, son 18 personajes a los que este equipo de cuatro investigadores tiene que quitarles la máscara Banana, Cerbero, Disco ball, Duende, Elefante, Jalapeño, Lele, Mapache, Medusa, Monstruo, Oso Polar, Pantera, Quetzal, Ratón, Tortuga, Unicornio, Xolo y Zombie.

¿Quién es la Máscara?

Investigadores: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juan Pa Zurita

Conductor: Omar Chaparro

Productor: Miguel Ángel Fox