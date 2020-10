Maluma expresa su sentir por no ganar premios por su música

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de que Maluma no recibiera ningún reconocimiento por su música en los Premios Billboard, el cantante expresó su sentir a través de redes sociales.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben, pero no me importa, la paso cabrón”, escribió.

Para él, el mayor reconocimiento es el amor y el apoyo que el público le ha brindado en todo este tiempo.

MÁS:Daddy Yankee y Bad Bunny reinan en los Latin Billboards

“El premio mas grande es su amor 🙏🏻❤️”, comentó.

Maluma fue reconocido con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, por su trabajo con su fundación El Arte de los Sueños.