Julián Gil desmiente a Marjorie, asegurando que pérdida de la patria potestad, es firme

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Molesto, Julián Gil dio a conocer que desde el pasado 21 de septiembre, salió la sentencia en la que él perdió la patria potestad de su hijo Matías.

“Se acuerdan que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre, lo dije, lo reconfirmé, no la podía tener en la mano, acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, como lo dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme”, señaló Julián a través de sus redes sociales.

Lamentó que las leyes mexicanas no le hayan favorecido, ya que asegura le robaron la patria potestad de su hijo.

“Sí perdí la patria potestad… no la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como quieran decir”, indicó.

Pidió a los medios de comunicaron que investiguen su caso, debido a que todo el proceso ha estado manipulado.

“Y a todos los amigos de la prensa… a mí me han visto la cara ya casi 4 años… ¿Qué les vean la cara a ustedes?… la voy a leer, tiene 245 y pico de páginas, y ya hablaré al respecto”, puntualizó.

Habrá que recordar, que recién nacido Matías, Marjorie y Julián se separaron y comenzaron entonces una lucha legal por la guarda y custodia del niño, que duró tres años.

Marjorie fue quien entabló la demanda de pérdida de la patria potestad, en la que pidió una pensión muy onerosa que rondaba los diez mil dólares mensuales, y acusó al padre de su hijo, de violencia intrafamiliar y uso de drogas, situación que ella jamás pudo comprobar, pero por la cual, el juez obligaría al actor a un régimen de visitas restringidas y supervisadas en un centro de convivencia de la Procuraduría, mientras se desarrollaba el juicio.

Con esta situación, Julián nunca estuvo de acuerdo, le pareció siempre deprimente y triste, el ver a su hijo, como si él hubiera cometido una falta grave. El negarse a ver a su hijo en esas condiciones, aunado a que por la naturaleza de su trabajo no podía asistir como lo establecía el calendario obligado por el juez, le restó puntos en el juicio, en los que él asegura, nunca fue escuchado.

Las cuestiones de pensión durante el juicio, también fueron causa de que la situación se agravara, pues aunque Julián cumplió, según comprobó en su momento, con lo establecido por el juez (vía directa, Televisa le descontaba el tanto por ciento obligatorio y lo canalizaba a Marjorie), debido a la pérdida de la exclusividad del actor, en su principal fuente de ingresos que en ese momento era Televisa, lo llevó a pedir que se redujera el monto, de acuerdo a sus nuevos ingresos, siempre salvaguardando los derechos y bienestar de su hijo.

La abogada de Marjorie lo acusó entonces de no querer dar a su hijo lo que le correspondía y rastrearon todos los trabajos que el actor tenía, obras de teatro dentro y fuera de México, presentaciones, actuaciones, conducciones, en todo, pretendían intervenir para aumentar la pensión, por lo que Julián siempre acusó que lo que perseguía la madre de su hijo, no era una pensión justa, sino dejarlo en la ruina.

Fue una verdadera guerra dentro y fuera de los tribunales, Marjorie ganaba una instancia, Julián interponía una apelación, si él ganaba, ella apelaba, haciendo el juicio interminable y muy costoso, hasta que llegó un momento en el que Julián se rindió, y dejó al tiempo, el poder ver a su hijo, cuando sea mayor de edad y él le pueda explicar, con pruebas, lo que realmente los separó.

Legalmente, la sentencia obliga a Julián a salvaguardar los derechos de su hijo, mediante una pensión que le garantice, casa, vestido, sustento y educación.

Él perdió todo derecho, pese a que jamás le pudieron comprobar ninguna causa de pérdida de patria potestad, como: Violencia familiar en contra del menor; Actitudes perversas, sociópatas o enfermedad mental; Abandono del menor sin causa justificada; incumplimiento de la obligación alimentaria sin causa justificada; Poner en peligro la vida del menor; Cuando se hubiera cometido un delito doloso, por el cual haya sido condenado; Cuando se haya sustraído al menor o se le retenga ilícitamente; Por inducir a los hijos al consumo de alcohol uso de sustancias ilícitas o hábitos de juego.

Lo anterior, es la razón por la que el actor acusa que le robaron la patria potestad de su hijo, pues no cometió ninguna de las faltas establecidas.

