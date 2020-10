'Mr. Tempo' habla de su relación con Chiquis Rivera

Diana García

Arizona Republic | La Voz

Después de que la cantante Chiquis Rivera y el empresario restaurantero Jorge Cueva, conocido como “Mr. Tempo”, fueran captados besándose, él aclaró cuál es la relación que tiene con ella, a quien conoce desde hace cuatro años, y aseguró que no ha pasado nada que no se haya visto en unas fotos que les tomaron, luego de una cata de tequila a la que los invitaron.

“Por respeto, ella que es una mujer todavía casada, aunque legalmente ya está separada, no hablaré al respecto, sí me gusta, es guapísima, ¿a quién que no le gusta La Chiquis, yo se los garantizo, no pasó nada (luego de besarse)”, indicó el empresario.

Al ser cuestionado si ya le pidió a Chiquis ser su novia, el empresario aseguró que eso ya no se usa.

“¿Qué pasó?, eso ya no se usa, estamos en México... perdón perdón, pero eso ya no se usa, no voy a comentar de eso, por respeto, nos caemos muy bien, nos tomamos el tequila a besos”, señaló.

Aclaró que no conoce a Lorenzo Méndez, de quien Chiquis se separó hace un mes.

“Yo nunca he convivido con Lorenzo, conozco a Chiquis desde hace cuatro años, por su cumpleaños, me invitó Alicia Machado y otros artistas, además, van muchos artistas a mis bares, me invitan a las fiestas, la conozco, me cae súper bien, pero no la volví a ver durante tres años”, indicó.

Por su parte, el actor Alberto Agnesi, quien es socio de “Mr. Tempo”, en varios de sus negocios también aclaró que el día que la pareja fue captada besándose, cada uno durmió en su habitación.

“Quiero aclararles, que las habitaciones se las pagó la empresa de tequila y cada quien tenía su habitación, ojalá ese video fuera lo suficientemente extenso para que vieran cómo cada uno entra en su habitación”, indicó.