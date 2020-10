Juan Osorio presenta a Eva Cedeño y Mane de la Parra como los protagonistas de su historia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El productor Juan Osorio presentó a Eva Cedeño y Mane de la Parra como los protagonistas de su historia “¿Qué le pasa a mi Familia?” que inicia grabaciones el próximo 9 de noviembre.

La actriz Eva Cedeño agradeció la oportunidad que le brindó el productor de protagonizar esta historia, la segunda en su carrera, luego de hacerlo exitosamente en “Te doy la Vida”.

“De verdad es una gran historia que nos va a tocar el corazón a muchos, si no es que a todos, hay una historia y un personaje con el que te puedes proyectar, independientemente de la edad que tengas, hay personajes de todas las edades, todo tipo de sentimientos, es un personaje con el que me identifico hasta ahora, puedes llegar a dejar a un lado la familia por el trabajo, y el darle este vuelco, es lo que me impulsó a decir que sí a Regina”, comentó Eva.

Por su parte, Mane de la Parra se dijo feliz de estar en la historia, ya que desea trabajar con Juan Osorio.

“Gracias Juan Osorio por tu confianza, siempre fue un sueño trabajar contigo, porque sé que entiendes lo que es contar historias, lo que es tocar el corazón de la gente”, comentó el actor y cantautor.

En “¿Qué le Pasa a mi Familia?”, Eva Cedeño interpretará a Regina Rueda, una mujer con metas claras y fuerza necesaria para alcanzarlas. Ella es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado. Debido a un fracaso sentimental, Regina se desilusionó del amor, pero el destino le dará la oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

Mane de la Parra será Leonardo Iturbide, el director de una de las empresas de moda y calzado más importantes en México. Conocer a Regina hará que la vida de Leonardo tome un gran giro, que lo llevará a vivir una historia de amor.

Completan el elenco Diana Bracho, César Évora, Julio Bracho, Wendy de los Cobos, Julián Gil, Gaby Platas, Emilio Osorio, Gloria Aura, Paulina Matos y Gonzalo Peña, entre otros.

Ariadne Díaz aclaró el por qué no estará en la historia de Juan Osorio

Por su parte, la actriz Ariadne Díaz, quien se dijo que hace tan solo unos días se salió del elenco de esta historia, aprovechó una plática que tuvo en vivo con Juan Osorio, para aclarar que no hubo ningún problema entre ellos, menos con Televisa, todo se debió, a que ella ya tenía compromisos preestablecidos, y no le fue posible combinar ambos o aplazar el otro, esperaron hasta el último momento, pero no pudieron, sin embargo, la intención de trabajar juntos en otro proyecto, sigue.

“Por alguna razón no se dan las cosas, sabes que tenía unos proyectos que te comenté y que estiramos, pero que fueron inamovibles. No podía estar en locaciones viajando por esto que tengo. Los dos nos esforzamos porque así fuera y al final no fue así”, indicó Ariadne.

Por su parte, Juan le agradeció el esfuerzo que hizo por estar con él, y la invitó públicamente a ser la madrina del proyecto, y a estar con él en otra telenovela.

