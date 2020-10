Chiquis Rivera niega ser infiel, tras ser captada besándose con un empresario

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Chiquis Rivera fuera captada en México, besándose con el empresario gastronómico Jorge Cuevas, la cantante concedió una entrevista para diferentes medios a su llegada a Los Ángeles, California, aclarando que nunca le fue infiel a Lorenzo Méndez, de quien lleva separada más de un mes.

Incluso, aseguró que por respeto a él y a la familia del cantante, no revelará los motivos por los cuales se separó.

Y aunque a través de sus redes sociales, explicó que han sido meses difíciles, ella confía en Dios y en que le ayudará a superar su divorcio.

“La gente que me conoce, que ha convivido conmigo, conoce mi corazón, yo la verdad estoy muy tranquila. Dios está conmigo, no me he soltado de la mano de Dios, ya llevo meses así. Ustedes saben que soy una mujer de fe, desde mayo han sido unos meses tan pesados y nada yo sé que Dios está conmigo. Todo va a estar bien”, indicó.

Al mismo tiempo, escribió un mensaje en sus redes, el cual parece ser una indirecta a Lorenzo Méndez.

“Obtuviste lo que querías... todos los dedos me señalan. Pero me alegro de que sea yo y no tú, porque no podría soportarlo. ¡Disfrútalo! Sé que los estás disfrutando, pero recuerda Dios nunca me ha dejado”, escribió.

TE PUEDE INTERESAR: