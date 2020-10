Immasoul, comprometida con las mujeres a través de su música

Diana García

Comprometida con el sexo femenino, la cantante Immasoul se ha valido de su música, para alzar la voz y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres.

“Desde mi primera canción, siempre he tratado de hablar de la igualdad de género, del amor propio, he tratado siempre de hacer algo desde mi plataforma. Yo creo que la mujer está conquistando muchas industrias, que antes estaban dominadas por el hombre, no sé cuántos tiempos tengan pasar, para que suceda que no existan diferencias de género, pero creo que se han logrado cosas importantes”, indicó.

A través de su sencillo “Antes”, la cantante celebra el amor puro, así como la importancia del amor propio, recordando a los oyentes, que solo cuando nos amamos y nos curamos a nosotros mismos, encontraremos la plenitud y experimentaremos relaciones prósperas.

“Muchas personas se van a identificar con el tema y más por estos momentos, porque todo está cambiando y hay que adaptarnos, dejar las inseguridades, los prejuicios, encontrar nuestra libertad de amar”, indicó.

El tema fue producida por Adrian Be, PHYNX y ZIZZY, powerhouses de SLOWLY y miembros de AQUÍHAYAQUÍHAY.

"Imma", como le llaman de cariño, es una estrella en ascenso, comprometida con el empoderamiento de las mujeres a través de su música y es una feroz defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

