Marcos Valdés, sin problemas por proyecto de bioserie de 'El Loco' Valdés

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A menos de dos meses de la muerte de don Manuel “El Loco” Valdés, su hijo, el también actor Marcos Valdés, compartió que aún no ha podido superar su pérdida, al grado de que sigue “platicando” con él, aunque sabe que ya comparte el cielo con sus hermanos Germán y Ramón.

“Tengo un póster de mi papá y me despierto platicando con él, me despierto hablando con el viejo, para mí, mi papá no se ha ido, sigue conmigo, aunque sé que ya está con don Germán (Tin Tan) y con don Ramón”, expresó.

Sobre los problemas que supuestamente tendría con su sobrino Iván Valdés, quien reveló que quiere hacer una bioserie de “El Loco”, Marcos explicó que jamás ha tenido conflicto con él.

“Yo nunca me he peleado con Iván, nunca he tenido problemas, ¿ustedes me han escuchado que yo he hablado algo mal de Iván?, no, yo no tengo ninguna relación mala con él, jamás he hablado mal de él, ni lo hablaré”, indicó.

Ahora que Iván ha externado su intención de hacer una bioserie de su abuelo, Marcos asegura desconocer la situación, pues es su hermano Michel, quien se quedó a cargo de todas las cuestiones legales de su padre, quien falleció el 28 de agosto pasado, a los 89 años de edad.

“El que representa legalmente a mi papá es Michel (Valdés), ellos son los que se van encargar de todo eso”, indicó.

Habrá que recordar que Iván, fue uno de los nietos de don Manuel, que lo cuidó durante su convalecencia, luego de haber sido operado de un tumor en la parte frontal de la cabeza.

