Alex Lora celebra 52 años de El TRI, siempre crítico a los gobernantes

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Para celebrar los 52 años de El TRI, Alex Lora ofrecerá para la banda, un magno concierto, vía streaming a través de la Plataforma Live este 24 de octubre, por lo que hizo un llamado a la banda, a rocanrolear como lo han hecho siempre, con pasión, con verdad.

Satisfecho con lo que ha logrado El TRI a lo largo de estos 52 años, Alex aseguró que su música siempre ha servido para expresar el disgusto de la “raza” hacia los gobernantes.

“Yo, toda mi vida, desde cuando comencé a rocanrolear, siempre he satanizado, criticado y ridiculizado al gobierno, porque el gobierno siempre ha satanizado criticado y ridiculizado al rock and roll, y yo como rocanrolero les he regresado el favor a todos los personajes que han sido de nuestro gobierno y a todos los que han participado, siempre les he mandado “saluditos”, no solamente a nuestro gobierno sino a los gobiernos del mundo, como por ejemplo a “nuestro querido” Donald Trump”, indicó.

Alex lamentó que a lo largo de todos estos años de trabajo, haya habido gente quien se moleste por las críticas que hace a través de su música.

“No es con afán de ofensa, es la actitud de la raza, la raza siempre tiene una espinita clavada de que el gobierno no escucha peticiones, de que el gobierno no hace lo que ellos quisieran que hicieran y el rock and roll siempre ha sido el medio para expresar la actitud de la raza, nosotros comunicamos lo que la raza dice, y si alguien se siente ofendido, no entiende la postura contestaría del rock and roll”, indicó.

