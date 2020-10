Comando LR da a conocer Lágrimas y Toques, un álbum de amor y desamor

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Inspirado en los sucesos de su vida, Luis Rico, quien lleva por nombre artístico Comando LR, le canta al amor y al desamor en su álbum Lágrimas y Toques.

“Este álbum trae canciones de mi autoría, algunos corridos algunas románticas. Principalmente mis letras surgen de mi vida, todo lo que he vivido, algunas canciones son corridos que me encargan y las subimos, o son historias que me gustan o me ha platicado la gente”, indicó Comando LR.

Aunque también se inspira en historia de otras personas para interpretar sus corridos urbanos, Comando LR es muy cuidadoso con las historias que quiere contar con su música.

“En mis canciones no hablo mal de otras personas, simplemente escribo sobre su vida y hasta ahorita no ha habido ningún problema , hay gente que no conozco o no llegamos a un acuerdo y no compongo sobre ellos, pero normalmente, a los que les he hecho temas, son conocidos”, indicó.

Comando LR, es uno de los jóvenes de la costa Oeste, que ha logrado sobresalir dentro del género de corridos urbanos.