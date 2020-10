Banda La Ejecutiva, feliz con su nominación al Latin Grammy

EFE

Dueños de un estilo único en su género, Banda La Ejecutiva celebró su nominación

al Latin Grammy 2020, en la categoría Mejor Álbum Música de Banda, gracias a su disco Te Encontré.

“Estamos emocionados, muy contentos, la verdad, por este grato regalo que nos da este 2020, a pesar de ser un año muy difícil nos da esta satisfacción ya casi para cerrar y nos da una velita encendida para continuar con nuestros proyectos”, indicó Alex Villarreal “El Borrego”.

Con siete años de trayectoria, para Banda La Ejecutiva, su nominación, además de ser un reconocimiento a su arduo trabajo y a su entrega a la música, implica también una gran responsabilidad, ya que saben que en su siguiente álbum, tendrán que superar el trabajo que hicieron en el anterior.

“El simple hecho de estar nominado es muy gratificante, el estar en la lista significa que están reconociendo lo que estamos haciendo, lo cual tiene mucho esfuerzo, sacrificio de muchas partes de nuestra vida y también con mucho corazón con la que hacemos las canciones, pero eso también implica el compromiso de seguir creciendo”, comentó Eduardo Leyva.

En esta categoría, compiten con Chiquis Rivera, quien fue criticada por su nominación, debido a lo incipiente de su carrera, lo que Banda La Ejecutiva desaprueba, pues respetan el trabajo de todos sus compañeros, tengan el tiempo que tengan de trayectoria.

“Cuando alguien hace algo de calidad, algo bueno, no importa si tienes uno, dos, tres años, o seis meses, o un mes de trayectoria, si tiene calidad, es respetable, yo me puse a ver la terna y me puse a escuchar el disco de Chiquis y está bonito, y sí, ella como cantante tiene poco que empezó, pero el productor del disco fue Luciano Luna y yo pienso que no deberían de decir nada, de criticar nada más porque es Chiquis, la producción es buena”, señaló Alex.

Incluso, como muestra de su compañerismo, ellos aplauden que Chiquis haya recibido esta nominación y aunque desean ganar, le desean los mejor a todos.

“Donde hay calidad, no hay competencia y nunca hemos visto a nuestros compañeros como competencia, porque sería vivir a la sombra de alguien, tratamos de ser mejores siempre en lo que hacemos, nosotros, siento yo, que si nos apoyamos entre todos, llegaremos más lejos” Uriel Osuna.

Te Encontré, es un álbum con 12 temas, que han sobresalido en las listas de popularidad y alcanzado millones de reproducciones en plataforma digitales.

Este álbum incluye “Dile”, “Una mala decisión”, “Ya me vi”, “Miedo al éxito”, “Te encontré”, “El tonto que te engaña”, “La de las zapatillas”, “Cama y mesa”, “A poco no quisieras”, “La derrota”, “No es normal” y “Con amor o con coraje” ésta escrita por Alex Villarreal (El Borrego), voz de la banda, y Juan Carlos Espinosa.

Banda la Ejecutiva, respeta la esencia del tradicional sonido de banda, pero con su propio sello, lo que les ha otorgado el reconocimiento del público. Universal Music.

Con siete años de trayectoria, Banda La Ejecutiva es una de las agrupaciones juveniles más sobresalientes y brilla aún mas este año, de este año con su nominación a la 21ª edición de los Latin Grammy. Universal Music.

Para los jóvenes cantantes de Banda La Ejecutiva, el respeto a sus compañeros en cualquier escenario es fundamental, tengan el tiempo que tengan de trayectoria. Universal Music.