Anel no quiere una disculpa pública de Alejandra Ávalos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Anel aseguró que no le interesa una disculpa pública de parte de Alejandra Ávalos, quien públicamente ha apoyado la versión de que el cantante Manuel José sí es hijo de José José, aún cuando él demostró con un examen de ADN, que no.

“No van a ser disculpas públicas, va a ser en el juzgado, con el juez, ahí nos podemos arreglar”, indicó Anel.

Lo que ha dicho Alejandra Ávalos respecto a la familia de José José, lo tendrá que comprobar en un juzgado, sus palabras, que principalmente han afectado a su hijo José Joel.

“Tiene que haber un límite dentro de todos los comentarios que tú puedas hacer de mi persona, de mi trabajo, pero ya cuando tocan directamente a mi hijo (José Joel) cuidado, porque tienen que comprobar punto y coma de lo que hayan dicho”, señaló la actriz.

Abuela feliz

Anel se dijo emocionada y feliz, ya que hoy conocerá al hijo de Marysol.

“Mañana voy a conocer a mi nieto y no puedo estar cerca de nadie (para no llevarle posibles contagios al bebé), si ustedes no lo pueden entender, lo siento, no es que no los quiera atender, no se hagan para acá”, expresó la actriz.