Paulina Rubio acepta sus errores, pero destaca que es una madre responsable

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

En medio de un duro juicio ante la Corte, por no permitirle a Nicolás “Colate” Vallejo-Nájera ver a su hijo, la cantante Paulina Rubio confesó a través de un video publicado en sus redes sociales, que estos meses no han sido fáciles para ella, primero por la pandemia y luego, debido a las críticas que recibió tras hacer un “en vivo”, en donde actuó de forma extraña, y que fue usado en su contra por “Colate” en el juicio.

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo, que al ser una persona famosa, ser una persona que está en el ojo del huracán, en la mente de la gente, en el ojo de todos, soy responsable, porque sé que soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy un ser humano, cometo faltas, la riego y aprendo de mis errores, entonces, lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y para poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida, muchos de

mis amigos me dijeron: “¿Qué pasó?, no te lo tomaste en serio, no te sabías la canción”, sí, fue desastroso, pero aprendí de ello”, indicó.

Sin justificar la actitud que tuvo ese día en el “en vivo”, la cantante aseguró que lo único que desea es ser mejor persona por sus dos hijos.

“Mucho de lo que se ha dicho de mí es mentira, pero yo no estoy aquí para justificarme o pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana, cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo, sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia, mi público, la gente que me quiere y que me ha hecho”, indicó

Después de este incidente público, la cantante se tomó un retiro espiritual para replantearse las prioridades que tiene en su vida, lo principal, sus hijos.

“No me imagino una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, los extraño y los extraño en verdad, gracias por el amor, por el cariño en los mensajes, gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes que los he sentido muy cerca. Quiero ser mi mejor versión siempre, primero por mis hijos, después por mí, por mi familia y por la gente que me quiere me siento muy querida por ustedes”, comentó entre lágrimas.

Paulina aseguró que a lo largo de toda su vida, ha crecido de la mano del público, de sus fans, quienes la han visto crecer, triunfar, caerse y levantarse, por lo que siempre estará para ellos.

“Yo he trabajado mucho desde chiquita, amo lo que hago, disfruto mucho darme en el escenario y darme al público, que me ha visto crecer desde niña, me han visto casarme, divorciarme, tropezarme y levantarme y hoy estoy muy clara que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes, de música de vida de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca, tengo los pies muy firmes, y sé muy bien que lo que más importa en este momento después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes y los lleno de amor de bendiciones, de cariño, solo para decirles, que estamos en esto juntos, que recibí su amor, sus comentarios y que hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma, me siento bien, no tengo nada qué ocultar, soy transparente, soy vulnerable, soy honesta, los quiero mucho”, indicó.

Al lado de este mensaje en video, publicado en sus redes sociales, Paulina escribió:

“Una mujer como tú.

Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes.

El bullying te lastima, a mi me transformó.

Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista.

No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva.

Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos.

Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años.

Me he caído y hoy me levanto de nuevo.

Mi futuro es y siempre será la música💞

Así es la vida llena de esperanza y Fé.

Estoy lista. Aquí estoy.

Los amo siempre, su Pau✨”