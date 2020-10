Raúl Araiza no se avergüenza de sus errores, ha aprendido de ellos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Hijo del finado director de cine Raúl Araiza y de la reconocida actriz y cantante Norma Herrera, el actor Raúl Araiza está consciente que por ser figura pública, muchas veces su vida personal es cuestionada, por lo que a él no le incomoda responder los cuestionamientos de la prensa, ya que desde pequeño supo cómo se manejaba el medio.

“Yo nací en el medio, mi padre era una gente muy respetada, mi madre gracias a Dios la tenemos, somos una familia del medio, la moraleja para mí es tener siempre una explicación, no una justificación, y si es verdad, hay aceptarlo”, indicó.

Incluso, el actor recordó cuando fue dada a conocer su relación extramarital con una conductora.

“He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido, no soy alguien que cargue con pena o vergüenza por mis errores, porque también he tenido aciertos. Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida”, señaló.

Raúl asegura que el enfrentar sus errores, le ha valido el que sus hijas siempre sepan que les habla con la verdad, por lo que al enterarse de su infidelidad, nunca lo juzgaron.

“No estaban tan dolidas, yo hablé con ellas, les dije: “cometí un error, soy público ustedes lo saben, es una cuestión entre su madre y yo”. Y ellas me dijeron: “Papá, tú nunca nos has fallado como padre, cuando nos falles como padre, entonces te juzgamos” también es la educación que tienen mis hijas”, puntualizó.

Además de su participación estelar como conductor en el programa “Hoy”, Raúl n olvida que es actor, por lo que se ha refugiado en el teatro de comedia, en donde está a punto de estrenar la obra “A Oscuras me da Risa”, al lado de Ninel Conde.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: