Ninel Conde calla ante supuestas demandas que tiene su prometido en Estados Unidos

En medio de la batalla legal que libra por la custodia de su hijo Emmanuel, a quien aseguran dejó plantado en una videollamada el lunes, pasado Ninel Conde confirmó a una revista que aprovechó su viaje de cumpleaños a Turquía, para comprometerse con su novio Larry Ramos, quien supuestamente tiene demandas por fraude en Estados Unidos.

Durante la conferencia de “A Oscuras me da Risa”, que protagoniza al lado de Raúl Araiza, Ninel no quiso hablar nada al respecto, por respeto a sus compañeros de esta obra teatral, quienes estaban también presentes.

“La verdad no es un tema del que quisiera hablar en este momento”, expresó la actriz.

Entre las muchas cosas de las que guardó silencio o evadió, está el que fue acusada públicamente por Giovanni Medina, de haber dejado plantado a su hijo en una videollamada, consentida por el juez que lleva su proceso de guarda y custodia de su hijo, supuestamente por andar disfrutando de vacaciones en Turquía con su ya prometido.

“He aprendido que no debes de engancharte con el que dirán y que de todas las cosas negativas, tú eres quien decide si te afecta lo que dicen o lo que hablen mal, si tú lo recibes, recibes esa basura”, indicó.

Sobre las demandas que supuestamente enfrenta su prometido, a quien ella define como protector, honesto, inteligente (afirma que es egresado de Harvard), espléndido, pues le pagó el viaje a Turquía, también hace caso omiso y envía bendiciones a sus detractores, pues confía ciegamente en él.

“Soy una persona que se dedica a la actuación, a la música y el entretenimiento, yo simplemente me dedico a disfrutar mi realidad, disfrutar lo que yo vivo y solamente yo sé tener paz en mi corazón y mandarle bendiciones a todos aquellos que tienen intenciones diferentes, no me interesa aclarar nada", indicó.

Respecto a los dimes y diretes que afirman que ella ha tenido que vender su colección de finos relojes para ayudarle a él a solventar sus deudas, ella sonrió con sarcasmo, pues asegura que es al contrario, ya que aprovechó sus vacaciones para comprarse cosas.

“¿De vender?, pues no, más bien me compré unas cositas muy bonitas, allá donde estuvimos, pero ese no es el tema de aquí”, puntualizó.

