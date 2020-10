Historia del Museo de Arte de Phoenix ahora en cortometrajes

Alfredo García

lavozarizona.com

El año pasado, el Museo de Arte de Phoenix celebró 60 años de impulsar el arte del mundo, los diferentes estilos de vida y el sentir de la comunidad local en sus galerías ubicadas en el corazón de la ciudad, donde ha dejado una marca permanente en cada uno de sus visitantes.

Es en base a esa impresión que le causa a la gente plantarse por primera vez ante una obra de arte, proveniente de un lugar recóndito de Asia, Europa o más allá; o el estar frente a imágenes de las leyendas de películas de Hollywood, las reliquias de Egipto o ante el dominio del pincel de Monet, Rembrandt o Da Vinci, que los administradores decidieron capturar sus historias.

Gracias al patrocinio de The Steele Foundation, el museo se propuso crear una serie de películas cortas que unieran estas experiencias, utilizando tanto la poesía como la narrativa, al describir los que significó para quienes cruzaron el umbral del universo del arte, sin salir de Arizona.

Un equipo de cineastas locales dieron forma a los cortometrajes y hace unos días, el primero de octubre, anunciaron el estreno mundial virtual de la primera película de una serie de tres: The First Time.

Esta primera filmación es la historia de cuando la gente llegó al museo en la década de los 60 y desde entonces, ha venido participando de sus cambios, novedades, y exposiciones, maravillandose de la creatividad humana

Fue organizada para proyectarse en la celebración de la reapertura del museo, después del cierre requerido por la pandemia del COVID-19. Las próximas películas de la serie: Wish You Were There y Represent will, se estrenarán en los meses de diciembre y febrero, respectivamente.

Según los directivos del recinto cultural, la idea de los cortometrajes surgió al estar en el vestíbulo para recibir al público que asiste tanto a la actividad del First Fridays como a la de Free Wednesdays (eventos gratuitos que se realizan cada mes).

“Niños que nos visitan con sus padres, o adultos mayores que visitan solos las exposiciones, nos dejan ver en sus rostros su vivencia al observar algo por primera vez, y nos dan muestra de la diversidad de nuestras audiencias”, aseguró Nikki DeLeon Martin, directora de mercadotecnia y asuntos externos del museo.

La segunda película, cuenta la historia de una pareja de ancianos que se reunieron alguna vez para una primera cita y narra su amor, conexión y creación de recuerdos, mientras exploraron el museo. El último filme de la serie plasma la experiencia de un adolescente en una excursión escolar, y con ello, logra tener un sentido de pertenencia a través de los que observa.

“El museo es más que obras de arte de su colección o la arquitectura de sus edificios. Cobra vida cada día porque nuestros visitantes se la dan con sus emociones. Simplemente, no es un museo sin ellos", dijo DeLeon.

Desde 2017, el Museo de Arte de Phoenix ha venido desarrollando iniciativas para innovar y fortalecer el compromiso con su comunidad, como el desarrollar un sitio de internet completamente bilingüe, con un diseño adaptado a los dispositivos móviles y un contenido personalizado en inglés y español. El nuevo sitio se lanzó en marzo de 2020.

Para obtener más información sobre la serie de películas y las actividades, días y horarios del Museo de Arte de Phoenix, se puede consultar la página de internet https://phxart.org/