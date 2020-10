Mauricio Ochmann vive su mejor etapa como padre

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Una de las mejores facetas en la vida de Mauricio Ochmann, es la de ser padre, por ello, cuando leyó el guión de la cinta “Ahí te encargo”, se identificó inmediatamente con el personaje de Alex, un hombre que desea ser papá.

“Me encantó por el tema de la necesidad del personaje, de querer ser papá, de esta parte del reloj biológico, es algo que siempre yo tuve, he tenido y me encanta, una de las cosas que yo más disfruto de la vida, es pasar tiempo con mis hijas y disfrutar con ellas y de alguna manera, cuando leí el guión, me identifiqué con el personaje”, expresó Mauricio.

Durante la filmación de la cinta, que se estrenará por Netflix, Mauricio recordó las vivencias que ha tenido con sus hijas.

“Cuando filmé la cinta, recordé muchas vivencias que tuve por ejemplo con Lorenza, mi primera hija y luego catorce años después, con la bebé, con Kai; hay mucho de mí en el personaje, es como un trabajo muy honesto y muy ligado como a esa parte, ahí le presté varias cosas”, indicó el actor.

Mauricio se dijo agradecido con las madres de sus hijas, porque gracias a la buena relación que tiene con ellas, las niñas crecen felices.

“Estoy muy agradecido con las dos mamás de mis hijas, porque hemos sabido hacer equipo, hemos sabido hacer mancuerna, hemos sobrepuesto el tema de que somos familia, somos equipo y buscamos el bienestar, yo me siento muy afortunado por la relación que tengo con ambas, porque estoy en contacto con ellas todos los días”, indicó.

En “Ahí te Encargo”, historia escrita por Leo Zimbrón y Tiaré Scanda, que se estrena este 2 de octubre a través de Netflix, Mauricio comparte protagónico con Esmeralda Pimentel, bajo la dirección de Salvador Espinosa.

