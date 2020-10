'Nadie  me ha regalado nada', asegura Aida Cuevas sobre su carrera

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Adaptándose a las nuevas medidas que han tenido que tomar los artistas para seguir complaciendo a su público, Aida Cuevas celebrará 45 años de carrera con un concierto virtual, que se transmitirá desde el magno escenario del Auditorio Nacional.

“Vamos a estar celebrando 45 años de carrera y lo vamos a hacer en uno de los mejores recintos que tiene México, que es el Auditorio Nacional, esto será el 17 de octubre a las nueve de la noche, y habrá una retransmisión del 18 de octubre a la una de tarde. para la gente que quiera verlo en Europa”, indicó la cantante.

Aída asegura que en estos 45 años de carrera, que igual celebra con su nominación al Grammy Latino (la novena en su carrera) como Mejor Álbum Ranchero, ha tenido que picar piedra para poderse hacerse de un nombre, porque nadie le ha regalado nada.

“Yo la definiría como una carrera que ha ido poco a poco, picando piedra, a mí nadie me ha regalado nada todo lo he trabajado, me siento satisfecha con lo que he hecho, con toda la gente que he tenido la oportunidad de conocer, como compositores, artistas, personalidades que jamás me imaginé en la vida; he cantado para reyes, para príncipes, para mandatarios de muchas partes del mundo, por lo que no puedo más que estar agradecida con la vida”, indicó.

Aida espera este 17 de octubre, el público que la a seguido todos estos años, la acompañe a celebrar con nuestra música, por la que ha luchado tanto, por mantenerla vigente a nivel internacional.

Calla ante problema con su hermano Carlos

Sobre la demanda legal que interpuso en contra de su hermano Carlos Cuevas, la cantante calla y espera, con el mayor respeto, que sea el tiempo y la razón, quienes pongan las cosas en su lugar.

“De verdad quisiera contestar, pero yo no tengo ningún problema, él ha creado todo esto, él ha hecho el monólogo, él es el que sale a dar conferencias, a mí cuando me han oído hablar, la verdad, entonces, tiempo el tiempo, algún día va a caer este teatrito que trae, yo qué puedo decir. yo no tengo ni vela en el entierro, yo creo que es más publicidad para él”, indicó.

