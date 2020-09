'Nací con pintura y me voy sin ella': 'Cepillín'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”, expresó que una vez que concluya su participación en la obra teatral “CuarenTenorio Cómico”, se retirará de los escenarios.

“El decir “me voy”, es muy duro, es decir “ya, adiós”... La muerte artística es muy dura, el decir “bye”, es porque yo no quiero dar lástima, por eso, qué mejor lugar que esta obra y con el mejor productor (Alejandro Gou) y en este hermoso Centro Cultural Teatro 1, es decirle a la gente: “venga”, es jugártela con una pandemia”, indicó.

Para el actor, ha sido duro enfrentar esta pandemia, ya que como muchos de sus compañeros, ha estado desempleado.

“Imagínate que “Cepillín” fuera al Zócalo y le dijera al señor presidente, a mis 74 años y con un cartelón: "a mis 74 años he superado el COVID, pero me está llevando la fregada por la economía", no, eso no, mejor trabajamos, por eso invitamos a la gente y le decimos:” ven y apóyanos”, porque el último evento que se ha reactivado es el teatro”, señaló.

Aunque don Ricardo está muy bien, y no piensa en la muerte, sabe que nadie es eterno, por lo que no teme hablar de este momento, y asegura que cuando esta llegue, ha pedido que no se le maquille como “Cepillín”, porque es un personaje vivo, que ha divertido a mucha gente.

“Qué feo sería, que estuviera en la caja maquillado, el personaje es maquillado, pero vivo, muerto maquillado, sería horrible, para nada, nací sin pintura y me voy sin ella”, indicó

Gran carrera

Odontólogo de profesión, Ricardo González “Cepillín” inició su carrera como payaso en 1971, alcanzando gran fama en la televisión local de su natal Monterrey, lo que lo llevaría a la Ciudad de México a triunfar en Televisa, conduciendo un programa, donde a la par desarrolló su carrera como cantante, en la que vendió millones de copias. Época en la que también incursionó en la pantalla grande, con tres cintas.

A su salida de la televisión, fundó con éxito un circo, con el que sostuvo su carrera dos décadas más, gracias al cariño y admiración de un público que lo ha seguido por generaciones.

Lo último que ha hecho para la pantalla es el programa “Viva la Familia”, a la que lo invitó Aracely Arámbula, quien lo adora.

