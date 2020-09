Alejandra Ávalos duda que exista una demanda de parte de Anel en contra

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso de José José, la cantante Alejandra Ávalos pidió la celebración de una misa en la antigua Basílica de Guadalupe, en donde aseguró que desea reconciliarse con la familia de “El Príncipe de la Canción”, aún después de haber causado su molestia por haber externado su apoyo a Manuel José, quien dice ser hijo del fallecido cantante.

“Lo más importante, es que celebremos hoy todo el recuerdo de José José, lo demás es una situación adversa, creo que después de esta misa, todo puede remediarse y que haya una reconciliación. Solamente falta que de parte de ellos, que exista esa misma intención, porque de mi parte, sí la hay”, señaló la también actriz, quien asegura haber sido gran amiga de José José, luego de que trabajaran juntos en una película.

Sobre la demanda que Anel Noreña aseguró que interpondría en su contra, Alejandra considera que hasta el momento, no le ha llegado ninguna notificación, por lo que cree que no existe.

“Yo creo que no existe eso, perdóneme que se los diga, pero si yo no estoy notificada quiere decir que no existe. Yo tengo muchas personas que están dispuestas a ayudarme (a defenderla)”, indicó.

Alejandra agregó que está dispuesta apoyar a Sara Sosa en su carrera como cantante.

“Siempre será, porque yo soy amante del talento de las juventudes, de las nuevas generaciones, y más siendo hija de un gran amigo mío, cómo no la voy a apoyar”, puntualizó.

