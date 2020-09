Daniela Romo  se despide su madre con conmovedor mensaje

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La cantante Daniela Romo dio a conocer el fallecimiento de su madre, la señora Teresa Corona quien perdió la vida a los 95 años de edad.

A través de sus redes sociales, Daniela Romo, escribió un emotivo mensaje para despedir a su madre.

“Mamita. Sólo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras✨. Honraré tu amor y tu ejemplo

Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre.

Tú siempre en mí ...”, escribió la cantante.

Al mismo tiempo agradeció a la vida haberle dado una madre tan amorosa que le deja un gran legado.

“Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre! Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo. Daniela Romo”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: