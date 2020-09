Marysol Sosa lamenta que Alejandra Ávalos siga opinando como si fuera su tía

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A casi un año de la muerte de José José, la polémica de su supuesto hijo, el cantante colombiano Manuel José, sigue abierta y causando molestia en la familia de “El Príncipe de la Canción”, por las voces que afirman que sí es su hijo, pese a que él, en vida, se dio tiempo de demostrar, mediante un examen de ADN, que no lo es.

Marysol Sosa, hija de José José, le pidió a la actriz y cantante Alejandra Ávalos, que deje de hablar de este tema, de su familia en concreto, como si perteneciera a ella.

“La señora Ávalos no sé por qué quiere hacerse bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no y que Dios la bendiga, pero la verdad es que no, cada quien sus cosas”, indicó la cantante.

Respecto a las acciones legales que Anel Noreña, comenzó a ejercer en contra de Alejandra, por causar daño moral al insistir públicamente en que Manuel José sí es hijo de José José “pues sus genes se lo dicen”, Marysol asegura que no puede hablar al respecto, porque no ha tocado el tema con su mamá.

“No he tenido el tiempo para hablar de dicho tema, hasta ahí podría decir yo ahorita, no he hablado de dicho tema”, insistió.

Lo que sí sabe Marysol, porque le consta, es que el examen de ADN que se praticó su padre con Manuel José, salió negativo, no es su hijo, por lo que pide, por favor, que ya no se siga especulando acerca de los mismo.

“Ese muchacho no es su hijo... Yo creo que cada quien tiene sus formas y sus opiniones, lo que puedo decir, es que yo me quedo con la respuesta que mi propio padre que me dio sobre este muchacho, que en un momento dado, sí hablamos de este tema, y mi papá me dijo lo que me dijo”, insistió Marysol.

Respecto al apoyo que le dan a Manuel José, artistas que alguna vez trabajaron con José José, como Alejandra Ávalos, Marysol sostiene que cada quien es libre de apoyar al artista que quiera, pero no a costa de una mentira, que su padre comprobó.

“Eso de que Juanita o la señora Ávalos o la tía Chona, quieran apoyar a quien quieran apoyar, pues cada quien es libre de hacer de su mente y vida lo que quieran, pero me quedo con las pruebas de mi papá", indicó.

Marysol se encuentra promocionando el tema "Vamos a Darnos Tiempo", que interpreta al Lado Edwin Luna.

