Giovanny Ayala conquista corazones

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Aunque es un experto en cantarle al desamor con mucho dolor, Giovanny Ayala quiso dar un giro, llenarse de romanticismo e interpretar “Cuando se Trata de ti”, una canción que habla de puro amor.

“Estoy contento, emocionado por promocionar una canción diferente, porque ya estaban acostumbrados a que habláramos de mucho dolor, y la gente también tiene su corazoncito y hay que darle algo romántico”, expresó el cantante , es una canción de enamorados que habla que cuando uno está enamorado da en la vida todo por esa persona”, indicó.

“Cuando se Trata de ti”, ha ido escalando posiciones dentro del TOP 40 de Regional Mexican de la Revista Billboard y forma parte de una de las ‘playlist’ más importantes de Spotify “Los Que Mandan Top 40”, a la vez que suma 1.5 millones de oyentes mensuales en esta plataforma, por lo que Giovanny expresa su agradecimiento, porque se está consolidando también como compositor, que es una faceta en la que le gusta también compartir su arte.

“Nunca es fácil colocar tus temas con otros artistas, hay mucha competencia, hay canciones que hablan por sí solas y algunos cantantes se identifican con las letras de las canciones. En mi caso nunca dejó de buscar a cantantes, ahorita hay unos temas que estamos viendo para Commander y Banda Carnaval”, señaló Giovanny, a quien ya le han grabado grandes figuras como Roberto Tapia y Régulo Caro.

Aunque Giovanny ha ido creciendo como artista, el cantante considera que aún le falta mucho para llegar a donde él sueña.

“La verdad es que ha sido algo bien bonito, tanto cantar como componer, lo hago con mucha pasión, con mucha fe, me falta mucho por lograr, no estoy donde quiero estar, hay cosas positivas en mi carrera, pero aún falta mucho por hacer, sin duda, es un camino difícil, no trato como de clavarme mucho en qué tengo qué hacer para otro artista o para ganar dinero, cuando hay inspiración la aprovechó y cuando no, lo tomo con calma”, indicó.

