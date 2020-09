19 restaurantes y bares en el área de Phoenix con especiales para disfrutar del fútbol americano

Georgann Yara

Los fanáticos del fútbol americano no son los únicos emocionados por el comienzo de la nueva temporada, ya que los restaurantes también se han preparado para servir comidas y tragos especiales del día del juego, que coincidan con la acción de los emparrillados.

Desde banquetes de comida para llevar hasta ofertas para cenar en el lugar, con bebidas y almuerzos sin fondo, aquí hay una muestra de donde se puede obtener la respectiva dotación de comida futbolera en en lugares alrededor del Valle.

Miracle Mile Deli

Solo durante la temporada de fútbol americano, se pueden cubrir todas las necesidades con el Bountiful Blitz (75 dólares) que alimenta a seis personas. Incluye 2 libras de cada uno de los famosos pastrami caliente y carne en conserva caliente del restaurante; tres rollos de Kaiser; tres rollos de cebolla; 2 libras de ensalada de col y de papa; dos latas de macarrones con queso; y un merengue de limón, crema Boston, merengue de coco, tarta de calabaza o nuez. Los Grand Growlers se pueden llenar con 64 onzas de cerveza artesanal (25 dólares, recarga de 10 dólares) o té helado (5-15 dólares). Los pedidos deben realizarse al menos 24 horas antes de recogerlos.

Detalles: 4433 N.16th St., Phoenix. 602-776-0992, miraclemiledeli.com.

Zipps Sports Grill

Abierto hasta las 4 p.m. el sábado y el domingo, se pueden obtener seltzers duros y Zipps Blond Pints por 4 dólares; Bloody Marys de Tito a 5 dólares, destornilladores, vodkas y mimosas hechos a mano; Cerveza de barril domésticos de 32 onzas a 6 dólares, milagro o burros del desierto de Tito; y jarras premium por 1 dólares. Disfrute de sándwiches de pollo picante Zipps de 6 dólares y pretzels de queso y cerveza, y hamburguesas especiales de 10 dólares.

Detalles: 3647 E. Indian School Road, Phoenix. 602-957-2112. Además, 211 E. Warner Road, Gilbert. 480-539-1600. Otras ubicaciones en zippssportsgrills.com.

Sandbar Desert Ridge

Las ofertas especiales disponibles durante los juegos de los domingos, lunes y jueves por la noche, incluyen Famous Pork Tenderloin Sandwich de 13 dólares, emparedados de cerdo a la barbacoa a 11 dólares, alitas deshuesadas a 11 dólares, cerveza de Wisconsin a 10 dólares, requesón de queso frito de Wisconsin a 9 dólares y el Walking Taco a 7. Las ofertas de bebidas incluyen un balde de cerveza de 24 dólares, limonadas con Red Bull de 12 dólares, vaso de cerveza a 8 dólares, Absolut bloody marys de 8, Jagerbombs, Four Peaks de 5 dólares y se puede pagar 19,99 dólares para mimosas interminables con la compra de un plato principal el domingo, hasta la 1 p.m.

Detalles: 21001 N. Tatum Blvd. Fénix. 480-585-5900, sandbaraz.com.

Venezia’s Pizzeria

Con el juego del lanzamiento del PAC-12 de fútbol americano colegial, los fanáticos de los Suns Devils pueden levantar sus tenedores de mucho más formas que teniendo tratos con el diablo. The Maroon ( 29.99 dólares) incluye una pizza grande de un solo ingrediente, un pedido completo de alitas deshuesadas y un paquete de seis Coors Light. El Gold (43.99 dólares) incluye una pizza festiva de un solo ingrediente de 24 pulgadas y dos paquetes de seis Coors Light. Cada mes, un cliente que ordene las ofertas Maroon u Gold será seleccionado al azar para ganar un paquete de premios Devil Deal cortesía del Departamento de Atletismo de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y Coors Light que incluye: sillas plegables para exteriores de la marca ASU, gorras snapback de la marca Yeti / Coors Light, Koozies de la marca ASU, copas de aluminio de la marca Coors Light / ASU, una bandera de rally de la marca ASU / Coors Light, una nevera portátil Yeti de la marca Coors Light y una sombrilla de la marca Blue Moon. Hay ofertas disponibles para cenar, llevar y entregar a domicilio.

Detalles: 15620 N. Tatum Blvd., Phoenix. 602-787-4444. También 744 W. Ray Road, Gilbert. 480-786-3200. Otras ubicaciones en venezias.com.

Roaring Fork

Se puede detener en el salón o bar para la transmisión del Sunday Night Football y aprovechar los precios de la hora feliz en alimentos y bebidas a partir de las 4 p.m. y hasta cerrar.

Detalles: 4800 N. Scottsdale Road, Scottsdale. 480-947-0795, roaringfork.com.

Chauncey Social

Se invita al evento Monday Night Football para disfrutar de especiales como el Philly Cheesesteak con ribeye de primera calidad Gold Canyon, cebollas caramelizadas, ensalada picante, queso, hoagie tostado del pan Noble Bread (15 dólares) y alitas deshuesadas de media libra en salsa búfalo o chile de jengibre ( 10 dólares ). Ambos vienen con la elección favorita de una cerveza de barril de 16 onzas. La oferta es solamente de 5 a 8 p.m.

Detalles: 17767 N. Scottsdale Road, Scottsdale. 480-565-6488, chaunceysocial.com.

RnR

Los jueves, domingos y lunes, durante el tiempo de los partidos, disfrute de ofertas de bebidas como Hornitos a 10 dólares, Makers Mark, Effen Vodka o Frozen Effen Greyhound, y tragos de Jim Beam Fire de 9 dólares.

Detalles: 3737 N. Scottsdale Road, Scottsdale. 480-945-3353, rnrscottsdale.com.

Mavrix

Junto con un patio renovado y un nuevo menú de almuerzo de fin de semana, ofrecido solo para la temporada de la NFL, este lugar de bolos y entretenimiento, ofrece a sus visitantes especiales para los fanático de hueso colorado. Los domingos sociales, obtenga 10 dólares de descuento en cualquier torre Mavrix: grandes creaciones de cócteles destinados a ser compartidos entre cuatro o cinco personas; y los cubos de cerveza que contienen cinco cervezas cuestan 15 dólares los lunes de Big Bucket. Para los juegos del jueves, obtenga 2 dólares de descuento en cócteles artesanales.

Detalles: 9139 E. Talking Stick Way, Scottsdale. 480-291-7500, mavrix.com.

PHX Beer Co. - Scottsdale

Obtenga tragos de IPA, Bird City Lager y Morenci Copper Ale a 4 dólares todo el día el domingo y desde las 4 p.m. hasta cerrar el jueves, durante la temporada de fútbol.

Detalles: 8300 N. Hayden Road, Scottsdale. 480-571-8645, phxbeerco.com.

Mr. Mesquite Taqueria

La fiesta inicia con la fuente de medio tiempo de Mr. Mesquite Taqueria ( 24.99 dólares para tres a cuatro personas, 64.99 dólares para ocho a diez) que incluye la elección de una libra de carne a la parrilla asada a la mezquite, más dos acompañamientos y salsas; o tres libras de su elección de carne a la parrilla asada a la mezquite, más tres acompañamientos y salsas. Todo se servirá a la carta, para que los huéspedes puedan crear su propia barra de tacos, o burritos en casa.

Detalles: 7127 E. Shea Blvd., Scottsdale. 480-758-4859. Además, 25 N. 40th St. Phoenix. 602-231-0800. Otras ubicaciones en eatmrmesquite.com.

Native Grill & Wings

Mantenga la energía del Football Feast (27.99 dólares) que se ofrece todos los domingos durante la temporada de fútbol americano para pedidos para cenar y llevar. Incluye un pedido de papas fritas Native Buffalo, 1 y media libras de tiras de pollo o alitas deshuesadas con salsas y una pizza de queso de 14 pulgadas.

Detalles: 1837 W. Guadalupe Road, Mesa. 480-456-9464. Además, 5020 W. Baseline Road, Laveen. 602-237-9068. Otras ubicaciones en nativegrillandwings.com.

Pedal Haus Brewery — Tempe

Los domingos durante la temporada de fútbol americano, se puede disfrutar de un desayuno hasta llenar de 12 dólares, con huevos revueltos, tocino, papas y ensalada. Incluye una cerveza, mimosa o bloody mary.

Detalles: 730 S. Mill Ave., Tempe. 480-314-2337, pedalhausbrewery.com.

Four Peaks Brewing Co. - Tempe

Durante todos los juegos de la NFL esta temporada, se puede obtener el balde Four Peaks Red Bird Lager (18 dólares) que incluye seis latas de Red Bird Lager y dos vasos de Arizona Cardinals / Four Peaks (hasta agotar existencias).

Detalles: 1340 E. Eighth St., Tempe. 480-303-9967, fourpeaks.com.

Serrano’s Mexican Restaurants

Se puede sumergir en el espíritu deportivo cenando en el lugar o en casa con el Six Pack (29.99 dólares): seis tacos de carne o pollo desmenuzados de tamaño regular con lechuga, tomates y queso rallados a un lado. También viene con salsa de frijoles, salsa fresca y una bolsa de papas fritas frescas. Se puede agregar una margarita de 5 dólares o dos. Límite de dos margaritas por persona para cenar o recoger en la acera, solo se debe presentar la identificación adecuada.

Detalles: 22703 S. Ellsworth Road, Queen Creek. 480-987-0192. Además, 1964 E. McKellips Road, Mesa. 480-649-3503. Otras ubicaciones en serranosaz.com.

Sandbar Mexican Grill — Gilbert and Chandler

Las ofertas del día del juego incluyen alas deshuesadas de 11 dólares; cuajada de queso de 9 dólares, salsa de queso, salsa de guacamole y salsa de frijoles; Walking Taco de 7 dólares; balde de cerveza de 25 dólares; torre de mimosa de 100 onzas de 45 dólares; y si se pagan 19.99 dólares se le sigue, sirviendo mimosas con la compra de un plato principal el domingo hasta las 3 p.m. Además, jarras de cerveza artesanal de 20 dólares, jarras de cerveza nacional y Dos Equis de 15 dólares, pintas de barril Four Peaks de 5 dólares y tragos de Jack Fire o Fireball de 5 dólares después de cada touchdown de los Arizona Cardinals.

Detalles: 1975 E. Williams Field Road, Gilbert. 480-428-8244. Además, 7200 W. Ray Road Chandler, 480-961-1700, sandbaraz.com.

Cold Beers & Cheeseburgers

Anime a su equipo universitario o profesional cuatro días a la semana, con una variedad de ofertas especiales. El sábado, obtenga vasos de Coors Light a 4 dólares de 22 onzas o Truly Hard Seltzer Wild Berry and Lime; Jameson o chupito de té verde a 5 dólares; También tragos de Blue Moon, Dos Equis Lager o Ambar de 22 onzas; Ketel One Hail Mary's a 8 dólares; y mimosas de 10 dólares con recargas de 1 dolar hasta las 3 p.m. Los domingos, los vasos de 22 onzas de Bud Light cuestan 4 dólares y los de 22 onzas de Four Peaks Kilt Lifter cuestan 5 dólares. Los shots Truly Hard Seltzer y Jameson o Green Tea cuestan 5 dólares, los de Ketel One Hail Mary cuestan 8 dólares y las mimosas cuestan 10 dólares con recargas de 1 dólar hasta las 3 p.m. Para el Monday Night Football, combine las Four Peaks de 5 dólares con un The Staple MMMac & Cheese de 10 dólares. Los jueves, ordene alitas de pollo originales o de búfalo por 8.50 dólares y obtenga White Claw Hard Seltzer Mango y Black Cherry a 4 dólares, tragos y bebidas Jack Daniels y Dos Equis Lager y Ambar Drafts de 5 dólares.

Detalles: 6718 W. Deer Valley Road, Glendale. 623-213-7622. Además, 5005 E. Chandler Blvd., Phoenix. 480-590-6502. Otras ubicaciones en coldbeers.com.

Padre Murphy’s

El gran juego, o los juegos del equipo favorito, se pueden disfrutar con bebidas y comidas especiales, además de desayunos de los sábados y domingos. El domingo, obtenga Bud y Bud Light a 3 dólares y seltzers con sabor a Bud de 3.50 dólares, además de media costilla de cerdo, papas fritas y ensalada de col especial por 11.99 dólares y recibir además dibujos promocionales para camisas, sombreros y otros accesorios. Para los juegos de los lunes y jueves, se puede disfrutar de Bud Light por 3 dólares, Kilt Lifters por 5 dólares y shots de Grape Kazi por 3. Los especiales de comida incluyen espaguetis y albóndigas (7.49 dólares) el lunes y un sándwich de albóndigas más un acompañante (9.49 dólares) el jueves. Además, cualquier día que jueguen los Arizona Cardinals, la marea roja puede levantarse y brindar con Bird Shots de 3 dólares hechos con Fireball, aguardiente de durazno, piña y un chorrito de granadina. Y, los fanáticos tienen la oportunidad de "Vencer al Padre Steve" eligiendo qué equipo ganará cada juego antes del inicio de cada jueves, y quien se acerque más con el total de puntos combinados ganará un certificado de regalo de 25 dólares para el Padre Murphy.

Detalles: 4338 W. Bell Road, Glendale. 602-547-9406, padremurphys.com.

Lakeside Bar & Grill

Además del nuevo menú de desayuno que se sirve hasta las 11 a.m. que incluye mimosas, bloody marys y micheladas de 5 dólares, siéntese adentro o en uno de los dos patios que admiten perros durante todo el día de la hora feliz del domingo. Las ofertas especiales incluyen pintas nacionales 3.25 dólares, bebidas de locales a 3.75, pintas premium a 4,75 dolares y 1.50 de descuento en compartibles. Si se desea llevar para comer en casa, obtenga 5 dólares de descuento en cualquiera de las comidas familiares para llevar ( 20- 45 dólares) que sirven para cuatro y cuentan con hamburguesas, alitas o fajitas.

Detalles: 9980 W. Happy Valley Road, Peoria. 623-566-1470 o 602-587-8106, lakesidebarandgrillaz.com.

Distrito de entretenimiento de Westgate

Varios restaurantes ofrecen ofertas especiales para la temporada de fútbol americano: en Opa Life Greek Café, obtenga un 15 dólares de descuento en su factura total para cenar durante cualquier juego de los Arizona Cardinals; en Bar Louie, se puede obtener el paquete familiar (40 dólares) para cenar o llevar que incluye pollo o pescado Tex-Mex, The Surf, The Turf o The Slider; en Yard House, a partir de las 3 p.m. para Monday Night Football, se puede obtener la mitad de descuento en aperitivos y pizzas seleccionados, 2 dólares de descuento en cerveza, vino, licores y cócteles; en Mama Gina’s Pizzeria, obtenga un pedido gratis de nudos de ajo con cualquier pizza de 16 pulgadas, más alitas deshuesadas a mitad de precio.

Detalles: Westgate Entertainment District, Loop 101 y Glendale Avenue, Glendale. westgateaz.com.

