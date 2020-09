La cinta 'Los Croods: A New Age' llegará  el 25 de noviembre en los cines

Diana García

Arizona Republic | La Voz

Tras siete años de haberse estrenado “Los Croods”, se dio a conocer el tráiler de la segunda parte de esta cinta, la cual llegará a los cines el 25 de noviembre.

“Los Croods: A New Age”, necesitan un hogar, por lo que saldrán al mundo a buscar un lugar seguro para habitar.

Cuando creían haber descubierto un paraíso perfecto que satisface todas sus necesidades, y piensan que sus problemas están resueltos… aparece otra familia que ya vive allí: los Betterman, una familia más evolucionada.

En “The Croods: A New Age”, regresa Nicolas Cage como Grug Crood; Catherine Keener como Ugga Crood; Emma Stone como su hija Eep; Ryan Reynolds como el novio de Eep, Guy; Clark Duke como Thunk y Cloris Leachman como Gran.

A ellos se unen las nuevas estrellas Peter Dinklage como Phil Betterman; Leslie Mann como Hope Betterman y Kelly Marie Tran como su hija, Dawn.

La película está dirigida por Joel Crawford, quien ha trabajado en varias cintas de DreamWorks Animation, incluidas “Trolls” y la franquicia “Kung Fu Panda”, y está producida por Mark Swift (“Captain Underpants: The First Epic Movie”, “Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”).