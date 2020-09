Carlos Cuevas asegura que  demanda en su contra, es una locura de pandemia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Carlos Cuevas lamentó que en este momento tan complicado que se vive por la pandemia, su hermana Aída Cuevas haya entablado una demanda en su contra, por supuesta violencia familiar, ejercida por él en su contra, lo que le ha causado a la cantante, supuesto daño psicoemocional, que será determinado por un perito autorizado.

“Es una locura de pandemia, yo creo que en esto momentos de la pandemia debemos de pensar muy bien y llevar las cosas en paz, pero si a algunas personas no les cayó el 20, pues ni modo, hay que dejarlos ser”, indicó Carlos.

Según Guillermo Pous, abogado de Aída, si Carlos es encontrado culpable de ejercer violencia familiar en contra de su hermana, podría recibir una condena de 1 a 6 años, si antes no llegan a un acuerdo, en una audiencia de conciliación, en la que él se comprometa a no seguir haciendo comentarios negativos acerca de su hermana.

Sin embargo, Carlos asegura que no permitirá que se le señale, pues nunca ha cometido este supuesto delito, por lo que se seguirá defendiendo.

“Siempre he dicho, yo me estoy defendiendo de todos los ataques de sus abogados y ahí voy a seguir defendiéndome, hasta que veamos qué es lo que pasa, desgraciadamente”, comentó.

Aunque hace cinco años que no convive con su hermana, considera que las decisiones que ella ha tomado, han sido influenciadas por terceros.

“Yo creo que sí (está influenciada), no se sabe, hace cinco años que no la veo, que no convivo con ninguno de ellos, no sé qué es lo que pase ahí, pero pues allá ellos, yo me sigo defendiendo, esta semana va a haber sorpresas”, puntualizó al respecto.

Un pleito de dimes y diretes

Habrá que recordar que a la muerte de Juan Gabriel, con quien Aída y Carlos Cuevas mantuvieron una estrecha relación de amistad, la cantante reveló que el “El Divo de Juárez” le había pedido matrimonio en tres ocasiones, situación que Carlos dijo desconocer por completo, lo que molestó a Aída, pues sintió que la dejó públicamente como a una mentirosa, lo que asegura, supuestamente, le afectó emocionalmente.

A raíz de que Carlos expresara desconocer esta supuesta propuesta matrimonial, bromeaba acerca de “su cuñado”, con comentarios en redes, por lo que Aída, supuestamente afectada psicológicamente, decidió demandarlo por violencia familiar, pidiendo que él deje de hablar definitivamente de ella.

Ahora serán las autoridades, quienes determinen, quién tiene la razón, en esta controversia familiar.

Sigue adelante con su carrera

Carlos ofrecerá un concierto virtual, al lado de la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, este 26 de septiembre.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: