Ana Bárbara siempre apoyará a hija de Mariana Levy

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de la controversia que ha causado el que María Levy, hija de la desaparecida actriz Mariana Levy, subiera sus fotografías sensuales y eróticas a una plataforma para adultos, Ana Bárbara aseguró que antes de hacerlo, la chica le pidió su opinión y la apoyó, ya que respeta su vida y además, considera que es una expresión artística.

“A esas edades, haces lo que a ti te hace sentir bien, justamente me lo compartió antes de subir las fotos y me encantaron”, señaló la cantante.

Ana Bárbara decidió apoyar a María, ya que le parecieron unas fotos artísticas.

“Se me hace una artista y el arte en su máxima expresión, de la manera que lo quieras hacer es válido”, indicó.

Habrá que recordar que Ana Bárbara y María, que hoy tiene 24 años de edad, si bien no tienen parentesco alguno, han convivido familiarmente desde la muerte de Mariana Levy, ocurrida en 2005, pues la cantante potosina se casó con su viudo, José María Fernández “Pirru”, padrastro de María.

Cuando Ana Bárbara se casó con “Pirru”, ella ya tenía a su hijo Emiliano, y crió como propios a los hijos de él con Mariana, los entonces muy pequeños Paula y José Emilio, conformando una gran familia, más, cuando ambos tuvieron a José María.

Y aunque Ana Bárbara y “Pirru” se separaron, la cantante nunca ha roto el vínculo que formó con los hijos de Mariana Levy, ya que los ama tanto como a sus propios hijos: Emiliano, José María y Jerónimo, este último, que nació de su fugaz relación con Reyli Barba.

Aunque si bien María nunca vivió permanentemente con Ana Bárbara y “Pirru”, pues a ella la adoptó legalmente su abuela Talina Fernández, sí convivieron mucho y han mantenido siempre una muy buena relación.

Ana Bárbara cumplirá 50 años

Aunque aún faltan unos meses para su cumpleaños, Ana Bárbara sabe que posiblemente no podrá tener una fiesta espectacular, por lo que ya planea de qué forma celebrar sus 50 años.

“Lo voy a celebrar en grande, si no puedo hacer una fiesta como tal, me haré un pastel, me iré a una playa linda, algo, algo para celebrar, es una bendición absoluta. Estoy llena a de bendiciones con un público hermoso, con mis hijos, con ustedes, yo tengo que agradecer todas las formas en las que me puedo dar a conocer y mi manera de expresarme que es la música y el todopoderoso que es mi Dios y me encantaría celebrar, pero ahora ni la boda, ni mi cumpleaños no sé qué carajos vamos a hacer”, indicó.

La cantante promociona su sencillo “El Consejo”, el cual interpreta al lado de Paquita la del Barrio.

