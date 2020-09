Cecilia Galliano no descarta reconciliación con Mark Tacher con quien estuvo comprometida

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Aunque solo por cumplir el precepto de “nunca digas nunca”, la actriz Cecilia Galliano no descarta retomar su relación amorosa con el también actor Mark Tacher, con quien estuvo comprometida hace algunos años y con quien sigue manteniendo una buena relación de amistad.

“Descartado nunca queda nada, ahora te puedo decir que estoy soltera”, comentó.

Aún cuando terminaron su relación de cuatro años en 2016, la actriz aseguró que siempre ha llevado una buena amistad con Mark.

“De dónde salió eso (una reconciliación), nosotros siempre hemos tenido buena relación, que no se haya enterado la prensa (es otra cuestión)... se termina (la relación amorosa) por otras situaciones, él fue un tipazo y no me puedo quejar”, indicó.

Cecilia está feliz de regresar al teatro con la obra “El Marido Perfecto”.

“El teatro está súper cuidado, entra el 30 por ciento de su capacidad. Es una obra muy linda, es algo que necesitamos para reírnos”, señaló.

